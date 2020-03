Chitaristul trupei irlandeze Kodaline Mark Prendergast a anunţat că are coronavirus după ce a simţit primele simptome când se afla în casa părinţilor săi, scrie standard.co.uk, anunță news.ro.

Muzicianul a fost diagnosticat după ce a fost testat şi crede că a contractat boala în urmă cu două săptămâni la aeroportul Heathrow din Londra.

El a declarat la postul de radio RTE 2fm: "Acum 10 zile am simţit o tuse seacă. Eram la părinţii mei. A fost clar că un alt fel de tuse. Era foarte, foarte uscată. Nu am avut-o niciodată. Am fost puţin panicat. M-am ridicat şi am plecat. După trei, patru zile am avut febră care a durat patru sau cinci zile. În total, experienţa mea nu a fost atât de gravă cum s-ar fi putut întâmpla în alte cazuri. Am fost destul de norocos", a povestit el.

Despre faptul că a fost în casa părinţilor săi, el a precizat: "Nu i-am îmbrăţişat, doar m-am ridicat şi am plecat. M-am dus acasă".

Artistul a spus că a fost "ca o răceală urâtă, nu ai energie deloc, eşti somnoros, dormi 12 ore pe noapte".

Prendergast a spus că a luat paracetamol, care l-a ajutat, şi a băut în jur de cinci litri de apă pe zi.

Muzicianul a adăugat: "Nu l-am mai văzut pe tatăl meu din 12 martie. Nimeni din cercul meu de prieteni nu are simptome încă. Este un joc oribil al aşteptării, să vezi dacă oamenii din jurul tău s-au îmbolnăvit".

Formaţia irlandeză de rock Kodaline este formată din Stephen Garrigan (voce, pian, chitară), Mark Prendergast (chitară, pian), Vinny May Jr (tobe) şi Jason Boland (chitară bas).