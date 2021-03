Chloé Zhao şi Emerald Fennell au fost nominalizate pentru premiile Sindicatului regizorilor americani

Chloé Zhao este prima femeie de culoare nominalizată la principala categorie a premiilor acordate de Sindicatul regizorilor americani (DGA), selecţie din care face parte şi britanica Emerald Fennell, apreciată pentru lungmetrajul de debut, potrivit News.ro.

Emerald Fennell (“Promising Young Woman”) şi Chloé Zhao (”Nomadland”) au devenit a noua şi a zecea femeie nominalizate vreodată la principalul trofeu al premiilor DGA, potrivit Variety.

Ele se alătură astfel regizoarelor Lina Wertmüller (“Seven Beauties”), Randa Haines (“Children of a Lesser God”), Barbra Streisand (“The Prince of Tides”), Jane Campion (“The Piano”), Sofia Coppola (“Lost in Translation”), Valerie Faris (care a împărţit nominalizarea cu Jonathan Dayton pentru “Little Miss Sunshine”), Kathryn Bigelow (“The Hurt Locker” şi “Zero Dark Thirty”) şi Greta Gerwig (“Lady Bird”).

Categoria dedicată regizorilor aflaţi la primul lungmetraj a fost introdusă în 2015. Acum, trei cineaşti de culoare au fost incluşi: Radha Blank (“The Forty-Year-Old Version”), Fernando Frias de la Parra (“I’m No Longer Here”) şi Regina King (“One Night in Miami”). Tot aici au fost selectaţi Darius Marder (“Sound of Metal”) şi Florian Zeller (“The Father”).

Citește și: Prințul Harry și Megan Markle AU MINȚIT grosolan în interviul dat lui Oprah Winfrey: Analiza făcută de presa britanică

În trecut, cinci femei au fost nominalizate pentru debutul regizoral: Marielle Heller (“The Diary of a Teenage Girl”), Kelly Fremon Craig (“The Edge of Seventeen”), Mati Diop (“Atlantics”), Melina Matsoukas (“Queen & Slim”) şi Alma Har’el (“Honey Boy”).

Pentru principala categorie a premiilor au fost selectaţi: Lee Isaac Chung - “Minari”, Emerald Fennell - “Promising Young Woman”, David Fincher - “Mank”, Aaron Sorkin - “The Trial of the Chicago 7” şi Chloé Zhao - “Nomadland”.

Pentru film documentar au fost aleşi regizorii: Amanda McBaine, Jesse Moss - “Boys State”, Michael Dweck, Gregory Kershaw - ”The Truffle Hunters”, Pippa Ehrlich, James Reed - “My Octopus Teacher”, Benjamin Ree - “The Painter and the Thief” şi David France - “Welcome to Chechnya”.

Gala premiilor DGA de anul acesta este programată să aibă loc pe 10 aprilie. Formatul urmează să fie stabilit.

Regizorul de televiziune Paris Barclay, fost preşedinte DGA, va primi premiul onorific al Sindicatului.