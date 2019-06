Christie's a vândut la licitație scrisori şi obiecte ale regretatului Leonard Cohen, în valoare de 876.000 de dolari

Christie's a vândut la licitaţie pe internet peste 60 de obiecte care i-au aparţinut artistului Leonard Cohen şi muzei sale, Marianne Ihlen, printre care şi 50 de scrisori ale muzicianului canadian, pentru suma totală de 876.000 dolari, potrivit AGERPRES.

Vânzarea, începută la 5 iunie şi încheiată joi 13 iunie, a cuprins în total 64 de obiecte. Dintre acestea, articolul cel mai de preţ a fost un clopot italian din bronz din secolele XV - XVI, care decora casa lui Ihlen şi Cohen şi s-a vândut cu 81.250 de dolari, cu mult peste preţul de pornire de 12.000 de dolari.

Printre scrisorile lui Cohen trimise lui Ihlen se numără şi cea intitulată 'Alone with the vast dictionaries of language', scrisă de artist la Montreal în 1960 şi vândută cu 56.250 de dolari, faţă de 7.000 de dolari cât estimaseră iniţial specialiştii.



O altă piesă de valoare este şi scrisoarea 'I am famous and empty' semnată de Cohen pentru "draga mea Marianne", datată 8 noiembrie 1964 şi care a atins suma de 35.000 de dolari, alături de cea intitulată 'Cohen's first major performance', din februarie 1967, pentru care s-a plătit aceeaşi sumă.

"Aceste scrisori sunt exact articolele cu care ne place să lucrăm: nu au fost niciodată publicate şi au ajuns acum pe piaţă, au un conţinut captivant, iar provenienţa lor este ireproşabilă", notează în comunicatul Christie's, Heather Weintraub, specialistă la departamentul Cărţi şi Manuscrise.