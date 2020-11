CIADO îi semnalează ministrului Marcel Vela că Strategia Națională Antidrog NU există!

Centrul International Antidrog si pentru Drepturile Omului (CIADO) trage un semnal de alarmă și îi transmite public ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, că Strategia Națională Antidrog NU există. O ultimă variantă, cea care e și astăzi în vigoare, e cea din 2013, total neadaptată la realitățile de azi:

”Tindem sa credem ca Agentia Nationala Antidrog (ANA), inca o data nu va avea Strategia Nationala Antidrog la termen. Precedenta Strategie Nationala Antidrog 2013-2020, a fost adoptata in luna decembrie 2013.

Strategia, clar se va numi 2021-2025, clar Programul de Interes National (PIN) va fi aprobat prin 2022, daca vi fi aprobat. O strategie cu ramificatii in ministere, administratie publica centrala si locala daca nu este adoptata in asa fel incat pe anul urmator sa fie bugetata, este o strategie 0 ca efect un an intreg. Suntem in luna noiembrie.

Anul 2021 este unul eminamente compromis. Culmea ironiei macabre este ca anul 2020, o sa-l vedem in raportari, ca un an excelent in care a scazut numarul consumatorilor de droguri. Nu pentru CIADO sau alt ong este trist, pentru ca ong-urile isi fac treaba, ci pentru lipsa de suport din partea ANA pentru societate. Regretam enorm momentul cand CIADO a intervenit in anul 2011,atat la nivel guvernamental cat si parlamentar ca Agentia sa revina la MAI. Era suficent sa ramana un serviciu in IGPR.

Speram ca dl ministru Marcel Vela sa contrazica teoria CIADO.”, susține CIADO România în comunicatul remis redactiei.