Ciclism - dopaj: Froome spune că a trăit ''cel mai mare coşmar''

Britanicul Chris Froome, exonerat luni de Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) după o anchetă de nouă luni legată de un control antidoping anormal, a declarat marţi, pentru cotidianul The Times, că a trăit "cel mai mare coşmar", relatează AFP, citată de Agerpres.

"Asta a semănat cu cel mai mare coşmar", a spus Froome, care şi-a amintit cum a fost sunat în septembrie de un avocat al UCI care l-a anunţat deschiderea procedurii."E telefonul pe care nu m-aş fi gândit niciodată că-l voi primi", a povestit Froome. "Faci totul cum trebuie şi vine acest coşmar. Am avut un fel de ameţeală. M-am ridicat apoi şi am început să caut pe google ce puteam să aflu despre salbutamol şi nivelurile admise", a adăugat el.Froome a făcut obiectul unui rezultat anormal la salbutamol, după un control antidoping efectuat pe 7 septembrie, în Turul Spaniei. De atunci, experţii juridici şi ştiinţifici ai LADS, unitatea antidoping a UCI, s-au confruntat cu experţii recrutaţi de către Sky şi ciclistul britanic. Froome este autorizat să utilizeze substanţa respectivă pentru a-şi trata astmul de care suferă, însă nivelul cu care a fost depistat în Vuelta depăşea limita maximă admisă.Potrivit lui Froome, "cel mai frustrant este că am văzut lucruri complet false" scurgându-se în presă. "Toată lumea credea că este adevărat.""S-a vorbit de un rezultat de două ori peste limită, deşi era vorba de mai puţin de 20%. Apoi, s-a spus că voi încheia un fel de acord, ceea ce nu a fost niciodată cazul. Nu aş fi acceptat niciodată decât o exonerare totală. Ştiind că nu am făcut nimic, trebuia să lupt ca să-mi apăr reputaţia.""Mulţi sportivi au trecut prin asta şi au fost exoneraţi fără să devină public cazul lor", a spus britanicul, regretând că nu s-a întâmplat la fel şi cu el.Britanicul a estimat că Bernard Hinault, care a declarat la sfârşitul lui iunie că Froome nu-şi are locul în Turul Franţei, nu a înţeles ce s-a întâmplat: "A fost unul dintre cei mai mari campioni. Îmi închipui că odată cu vârsta cam începi să încurci lucrurile, însă, dacă l-aş vedea, aş fi încântat să-i explic totul puţin mai amănunţit... fiindcă în mod cert a înţeles greşit."Declarându-se gata să mai concureze cinci ani "dacă se poate", Froome, care a câştigat de patru ori Turul Franţei, a afirmat că se simte capabil să obţină şi alte victorii în Marea Buclă.Organizatorii Turul Franţei au anunţat luni că îl acceptă la start pe Chris Froome, după ce UCI l-a exonerat de acuzaţiile de dopaj.