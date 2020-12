Cine este cel mai bine vândut pictor român pe piaţa internaţională (clasamentul anului 2020)

Nicolae Grigorescu conduce topul operelor de artă românească sau obiecte de colecţie cel mai bine vândute în 2020 pe piaţa internă, în timp ce Adrian Ghenie este cel mai bine vândut artist român pe piaţa internaţională, potrivit unui comunicat remis News.ro.

Citește și: Guvernul Cîțu vrea să îngheţe venituri în 2021: indemnizația de hrană, sporuri, prime, salariile profesorilor, pensii de serviciu / LISTA COMPLETĂ

Topul loturilor de artă sau obiecte de colecţie cel mai bine vândute public (în licitaţie) pe piaţa internă este condus de ”Ţărăncuţă cu fuior pe cale”, lucrare adjudecată contra sumei de 220.000 de euro pe 24 martie. În clasament se află şi opere semnate de Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza, Adrian Ghenie şi Victor Brauner:

1. Nicolae Grigorescu – "Ţărăncuţă cu fuior pe cale" – 220.000 euro (Licitaţia A10 de Primăvară, 24 martie)

2. Ştefan Luchian – "Vas cu garoafe" – 125.000 euro (Licitaţia A10 de Vară, 11 iunie)

3. Nicolae Tonitza – "Irina" – 120.000 euro (Licitaţia A10 de Toamnă, 22 octombrie)

4. Ceas Richard Mille RM030, din titan şi aur roz – 112.500 euro (Licitaţia A10 a unei Colecţii de Ceasuri Importante, 26 mai)

5. Adrian Ghenie – "Untitled" ("Memory") – 110.000 euro (Licitaţia A10 de Artă Contemporană, inclusiv o secţiune caritabilă dedicată Zilei Veteranilor, 11 noiembrie)

6. Victor Brauner – "Poetul Geo Bogza arată capului său peisajul cu sonde" – 100.000 euro (Licitaţia A10 a unei Colecţii de Avangardă, 25 iunie)

7. Bradul "O lume minunată", obiect de design realizat de voluntarii organizaţiei Salvaţi Copiii România – 100.000 euro (Licitaţia caritabilă a Festivalului Brazilor de Crăciun, organizată de Salvaţi Copiii România cu suportul Casei A10 by Artmark, 10 decembrie)

8. Nicolae Grigorescu – "Ţărăncuţă cu mărgele albastre" – 95.000 euro (Licitaţia A10 de Toamnă, 22 octombrie)

9. Ştefan Luchian – "Interior cu garoafe" – 95.000 euro (Licitaţia A10 de Toamnă, 22 octombrie)

10. Nicolae Grigorescu – "Trandafiri sălbatici" – 85.000 euro (Licitaţia A10 de Iarnă, 16 decembrie)

11. Nicolae Tonitza – "Afize" – 80.000 euro (Licitaţia A10 de Vară, 11 iunie)

12. Colier din aur alb, pavat cu diamante albe 16,8 ct şi fancy yellow 9,3 ct – 80.000 euro (Licitaţia A10 de Bijuterii Importante, 26 martie)

13. Ceas Richard Mille RM005 "Felipe Massa" AG TI din platină, ediţie limitată 3/40 – 75.000 euro (Licitaţia A10 de Ceasuri, inclusiv o mică colecţie Tourbillon, 10 noiembrie)

14. Nicolae Tonitza – "Veneţiană" – 70.000 euro (Licitaţia A10 de Vară, 11 iunie)

15. Nicolae Tonitza – "Nud văzut din spate" – 70.000 euro (Licitaţia A10 de Toamnă, 22 octombrie)

Primele tranzacţii cu artă românească pe piaţa internaţională:

1. Adrian Ghenie (născut Baia Mare, 1977) - "The Lidless Eye" - 5.039.990 euro (Licitaţie Sotheby’s Honk Kong, 6 octombrie);

2. Adrian Ghenie - "The Arrival" - 4.149.810 euro (Licitaţie Sotheby’s Londra, 11 februarie);

3. Adrian Ghenie - "On the Road to Tarascon 2" - 3.195.500 euro (Licitaţie Christie’s Hong Kong, 10 iulie);

4. Adrian Ghenie - "Piefight Interior" - 2.603.813 euro (Licitatie Sotheby’s Londra, 21 octombrie);

5. Rubin Reuven (născut Galaţi, 1893) - "Seder Scene" - 205.651 euro (Licitaţie Sotheby’s New York, 14 decembrie);

6. Arthur Segal (născut Iaşi, 1875) - "Komposition" - 200.244 euro (Licitaţie Chiristie’s Londra, 6 februarie);

7. Victor Brauner (născut Piatra Neamţ, 1903) - "L‘attente" – 200.000 euro (Licitaţie Sotheby’s Milano, 27 noiembrie);

8. Victor Brauner - "Regard du diamant" - 160.000 euro (Licitaţie Sotheby’s Paris, 21 octombrie).

Poate fi constatat, pe toate tronsoanele pieţei internaţionale de artă, o uşoară apreciere a interesului pentru arta românească, îndeosebi sectoarele arta de avangardă şi artă postbelică şi contemporană, urmare a unei repetate luări de contact cu piaţa externă, a unei treptate cunoaşteri a acestor segmente în spaţiul european de proximă circulaţie - muzee europene, dar şi americane, care cercetează arta Europei de Est, expoziţii pasagere ale unor galerii de relevanţă europeană, adresate clientelei proprii, intrarea unor artişti români postbelici ori contemporani importanţi în portofoliile câtorva galerii europene, participări ale unor galerii româneşti de artă contemporană la târguri internaţionale de artă.