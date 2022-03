Cine se află în spatele mecanismului de monitorizare a presei - Un ONG condus de o apropiată a lui Cioloș

Știrea referitoare la inițiativa de monitorizare guvernamentală a presei, pentru combaterea propagandei ruse și a știrilor false, a încins spiritele în mass media și în politică. Guvernul a anunțat că activitatea de monitorizare este independentă de funcționarea și structurile Guvernului. Tot Guvernul a făcut trimitere la un ONG care ar fi avut ideea - GlobalFocus Center.

Știrea inițială informa că un grup de lucru creat de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), la care s-a alăturat şi Guvernul României, împreună cu CNA şi mai multe ONG-uri, pregăteşte o platformă informatică, ce va scana presa online, dar şi bloguri şi reţele sociale, pentru a găsi “fake news”, surse de dezinformare şi propagandă în contextul conflictului din Ucraina. Potrivit propunerilor transmise, prima dintre combinaţiile de cuvinte care vor aprinde becuri roşii de posibilă dezinformare şi propaganda rusă în algoritmii platformei este cea care ar asocia, în acelaşi text, Guvernul, premierul Nicolae Ciucă sau preşedintele Iohannis cu un context de “corupţie” ori “incompetenţă”, având ca marker de dezinformare expresii precum “mizerie” sau “furtişag”.

GlobalFocus Center anunță că ideile prezentate în presă sunt simple propuneri, iar inițiativa este 100% independentă. ONG-ul vorbește despre experți internaționali și analize puse la dispoziția oricăror beneficiari, fără însă a oferi nume. Nici pe site-ul organizației nu apar prea multe detalii despre identitatea presupușilor experți și ce anume îi recomandă. În schimb, la o căutare rapidă, se poate constata că GlobalFocus Center este condus de un director: Oana Popescu Zamfir. Aceasta a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Muncii, în perioada Guvernului Cioloș. În 2019, Oana Popescu Zamfir, membră la acea vreme a PLUS, partidul lui Dacian Cioloș, s-a aflat pentru o scurtă vreme pe lista de candidați a Alianței USR PLUS la alegerile parlamentare, poziție din care s-a retras.

Comunicatul GlobalFocus Center:

„MECANISMUL COORDONAT DE GlobalFocus Center PENTRU O INFORMARE CORECTA A POPULATIEI, IN CONTEXTUL CRIZEI DIN UCRAINA

Tocmai pentru ca guvernul a avut o comunicare deficitara in aceste zile, am vazut efectele (lumea ia pastile cu iod, se formeaza cozi la benzinarii, banci si birouri de pasapoarte) si am fost solicitati noi, ca experti, sa clarificam situatia , am luat initiativa de a crea, exclusiv impreuna cu colegi din alte ONG-uri, un mecanism prin care sa punem presiune pe guvern sa comunice mai prompt, mai corect, mai complet.

Acest mecanism este 100% independent, nu exista si nu va exista finantare guvernamentala (de altfel in momentul de fata nu exista deloc finantare – suntem in discutii cu parteneri internationali pentru identificarea acesteia!), guvernul nu va fi unicul beneficiar, nu lucram si nu vom lucra pentru guvern sau ca sa-l protejam, acesta este liber sa ia in considerare sau nu recomandarile noastre. Noi suntem integral responsabili pentru recomandarile pe care le facem, iar guvernul este integral responsabil pentru cum intelege sa reactioneze la ele. Va exista un protocol de colaborare intre acest task-force format din experti si beneficiari (inclusiv guvernul) care va specifica foarte clar ce face si ce este si mai ales ce NU face si NU este acest mecanism, astfel incat sa ne asiguram ca el sprijina, nu impiedica libertatea de exprimare. Toata activitatea noastra de pana acum a fost pusa in slujba informarii corecte si adesea acest lucru ne-a adus in conflict cu institutii politice sau guvernamentale.

Mecanismul nu este definitivat. Termenii de cautare circulati in public nu au nicio valoare, nu sunt cei definitivi, sunt colectati de la institutii guvernamentale si alti parteneri din societatea civila intr-un proces de brainstorming. Am solicitat contributii si idei de la mai multi parteneri, inclusiv de la guvern si asteptam in continuare sa ni le furnizeze. Pe baza lor, dar mai ales a metodologiei noastre, noi vom alege si decide cum vor arata algoritmii de cautare. Lista de parteneri cu competenta in domeniu ramane deschisa si ni se poate alatura oricine este interesat si poate sa aduca o contributie relevanta.

Din punct de vedere tehnic, vom folosi aplicatiile Pulsar si CrowdTangle pentru a identifica temele prioritare de discutie in spatiul public, instrumente care sunt disponibile, cu licenta, oricarei alte organizatii sau altor persoane care doresc sa faca propria lor monitorizare online si social media. Filtrarea finala privind recomandarile de reactie din partea institutiilor statului sau societatii civile/ mediului privat va fi insa facuta de experti. Vom transmite la final rapoarte regulate catre ONG-uri, asociatii patronale si sindicale, guvern, mediu academic, institutii care au un rol in comunicarea pe acele teme cu recomandari de reactie.

GlobalFocus Center este parte a unor retele internationale de experti de prestigiu care lupta cu dezinformarea (Beacon Project , Open Information Partnership , etc.) si pe baza acestei experiente, inclusiv in perioada Covid in care am derulat initiative similare (vezi linkuri mai jos), stim ce efecte devastatoare la nivel social poate avea comunicarea oficiala deficitara. Cand mecanismul de lucru va fi definitivat, va fi perfect transparent si vom fi bucurosi sa-l explicam oricui este interesat; de altfel, metodologia folosita este similara cu cea a partenerilor nostri, Bellingcat si DFRLab , cele mai prestigioase institutii in plan international care promoveaza informarea corecta, fact-checking si lupta cu dezinformarea si impreuna cu care am organizat in trecut cursuri de pregatire a expertilor din societatea civila si presa in utilizarea exact acestor instrumente pe care le folosim acum.”