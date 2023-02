'Cine va fi prima țară care va părăsi NATO?' – Întrebare spinoasă pusă de jurnalistul american care a anunțat posibila sabotare a Nord Stream de către SUA

Reporterul de investigații Seymor Hersh a spus că Statele Unite au aruncat în aer gazoductele Nord Stream, care aduceau gaz natural lichid din Rusia în Germania. Într-un interviu în exclusivitate pentru publicația Western Standard, jurnalistul laureat al premiului Pulitzer a continuat să susțină că Statele Unite au sabotat conductele și că președintele american Joe Biden a făcut o greșeală gravă când a ordonat ca acest lucru, chiar dacă oficialii americani și europeni contestă acuzațiile acestuia. Acum Hersh se întreabă retoric „cine va fi prima țară care va părăsi NATO” după acest scandal.

„Biden a comis o mare greșeală. A dat-o în bară", a spus Hersh. "El a spus Germaniei și NATO: 'când va fi nevoie, vă voi arunca peste zid. Puteți să vă fie frig în această iarnă, nu-mi pasă. Dacă nu dați destui bani Ucrainei, duceți-vă naibii'. Asta a făcut. Practic, a mințit. Minte acum pentru a ne împinge în război, așa cum a mințit președintele Lyndon Johnson pentru a ne împinge în război", a spus el, referindu-se la faptul că Johnson a folosit un atac militar fictiv al Vietnamului de Nord asupra navelor americane în Golful Tonkin pentru a justifica războiul din Vietnam.

Paralela istorică

Când jurnalistul Western Standard îi sugerează lui Hersh că distrugerea conductelor are o paralelă istorică cu asasinarea arhiducelui austro-ungar Franz Ferdinand, evenimentul care a declanșat Primul Război Mondial, acesta a spus: "Ghici ce, cred că ai perfectă dreptate".

Deși Hersh a spus că nu există "nimic virtuos" în invazia președintelui rus Vladmir Putin în Ucraina, "el nu a făcut-o fără să fie împins", menționând că SUA au promis să nu extindă NATO după prăbușirea Uniunii Sovietice, dar organizația continuă să adauge noi țări. Hersh spune că NATO a desfășurat chiar și rachete în Polonia "care pot fi ușor transformate în rachete nucleare". "Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar amplasa rachete în Mexic... sau în Canada".

Întrebarea retorică

Hersh crede că acțiunea Americii privind Nord Stream ar putea avea efectul invers față de intenția lui Biden de a menține NATO unit: "Întrebarea acum este cine va fi prima țară care va părăsi NATO?". "A început ceva, Joe Biden, pe care nu l-a înțeles", a explicat Hersh. „Sunt jurnalist, dar sunt și cetățean și cred că este ceva - ca și dumneavoastră - este ceva cu adevărat greșit în ceea ce facem în Ucraina, până în punctul în care președintele Statelor Unite este dispus să arunce în aer Germania și Europa de Vest. Îi este teamă că nu l-ar sprijini mai mult în Ucraina, pentru gaz. Așa că dă drumul la gaz, asta a făcut. Exact asta s-a întâmplat".

Cum au fost scoase din funcțiune cele două gazoducte?

Explozii survenite au avariat şi scos din funcţiune cele două gazoducte care leagă Rusia de Germania prin Marea Baltică. Conducta Nord Stream 2 nu fusese folosită niciodată, întrucât sancţiunile impuse Rusiei după agresiunea contra Ucrainei au împiedicat darea ei în exploatare, iar conducta Nord Stream 1 era la acel moment oprită temporar de Moscova sub pretextul unor lucrări de mentenanţă.



În timp ce Germania, Danemarca şi Suedia, statele prin a căror zonă economică exclusivă trec gazoductele Nord Stream nu au elucidat cauza exploziilor - într-o dezbatere în parlamentul german opoziţia a acuzat guvernul cancelarului Olaf Scholz că nici nu face eforturi în anchetă -, Rusia a acuzat SUA că se află în spatele exploziilor, argumentând că Washingtonul avea interesul ca fluxul de gaze prin acele conducte să înceteze pentru a putea exporta mai multe gaze naturale lichefiate şi a reduce legăturile Rusiei cu Europa.

Ancheta jurnalistului american



Jurnalistul american de investigaţie Seymour Hersh a scris pe blogul său că scafandri ai US Navy, ajutaţi de Norvegia, au plantat dispozitive explozive pe aceste conducte în luna iunie şi le-au declanşat trei luni mai târziu.

Hersh și-a bazat ancheta despre Nord Stream pe dezvăluirile unei surse anonime care a declarat că scafandri ai marinei americane au plantat explozibilii în timpul unui exercițiu NATO: "În iunie anul trecut, scafandrii marinei, care operau sub acoperirea unui exercițiu NATO de la mijlocul verii, cunoscut sub numele de BALTOPS 22, care a fost larg mediatizat, au plantat explozibilii declanșați de la distanță care, trei luni mai târziu, au distrus trei dintre cele patru conducte Nord Stream, potrivit unei surse care are cunoștințe directe despre planificarea operațională", a scris Hersh.