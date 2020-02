Cinematografele româneşti vor rula filme cu Elizabeth Moss şi Harrison Ford în weekend

Lungmetrajele „Omul invizibil/ The Invisible Man”, cu Elizabeth Moss în rol principal, şi „Chemarea străbunilor/ The Call of the Wild”, cu Harrison Ford, se numără între filmele care au vineri premiera în cinematografele româneşti, potrivit news.ro.

Elizabeth Moss este Cecilia în thrillerul „Omul invizibil”. Când parteneul ei de viaţă abuziv se sinucide şi îi lasă toată averea, ea suspectează că este vorba despre o înscenare. După o serie de coincidenţe, Cecilia reuşeşte să dovedească faptul că este urmărită de cineva pe care nimeni nu poate să îl vadă.

Filmul este regizat de Leigh Whannell, iar din distribuţie mai fac parte Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer şi Aldis Hodge.

„Chemarea străbunilor” este un film de aventuri regizat de Chris Sanders. Harrison Ford este John, care, împreună cu câinele lui, încearcă să supravieţuiască sălbăticiei din Yukon.

Din distribuţie mai fac parte Omar Sy, Cara Gee şi Bradley Whitford.

Un alt film care are vineri premiera în cinematografele româneşti este documentarul „Colectiv”, semnat de Alexander Nanau.

Filmul lui Nanau a avut premiera mondială la Festivalul de la Veneţia, în afara competiţiei. Ulterior, a fost prezentat la Toronto IFF şi la Zurich, iar în ianuarie, la Sundance.

Este un documentar observaţional care spune povestea primului an de după incendiul din clubul bucureştean Colectiv, care a dus la moartea a 64 de oameni. Filmul urmăreşte autorităţi şi jurnalişti, într-o interacţiune permanentă de căutare şi expunere a adevărului. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevăr versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj şi responsabilitate.

Comedia franceză „10 zile fără mama/ 10 jours sans maman”, de Ludovic Bernard, va putea fi, de asemenea, vizionată de vineri în cinema.

Antoine este şef al departamentului de relaţii publice la o importantă companie. Soţia lui decide să plece într-o vacanţă, astfel că el rămâne responsabil de cei patru copii ai cuplului.

Din distribuţie fac parte Franck Dubosc, Aure Atika şi Alice David.

La Happy Cinema, vineri, sâmbătă şi duminică, de la ora 19.00, poate fi vizionat documentarul „Concerto: A Beethoven Journey”, realizat de Phil Grabsky.