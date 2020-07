VIDEO - Marcel Ciolacu îl apostrofează pe Robert Negoiță: Nu e la prima abatare

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, i-a reproșat miercuri primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, acuzațiile pe care le-a adus partidului după numirea lui Niculae Bădălău în conducerea Curții de Conturi. „În PSD-ul post Dragnea aerul a rămas aproape la fel de irespirabil”, a spus edilul, într-o declarație mai amplă.

„În 89 cel mai important drept pe care nu l-am castigat este acela de ne exprima liber. Acest lucru il putem face atat in spatiul public cat si intern in cadrul unui partid. Repet, eu as prefera ca astfel de iesiri sa le avem in interiorul partidului. dl Robert Negoita nu este la prima abatere”, a reacționat, miercuri, liderul interimar PSD.

Întrebat dacă Negoiță o să fie sancționat, Ciolacu a răspuns: „Nu am sanctionat pe nimeni, nu am sanctionat nici pe cei care ma ataca pe mine. Dar asta nu inseamna ca la un moment dat nu o sa mi se piarda rabdarea. Nu neaparat in ceea ce il priveste pe Robert Negoita”.

Fost președinte executiv PSD, lider PSD Giurgiu și ministru al Economiei, senatorul Niculae Bădălău a fost numit, marți, de Parlament, pentru un mandat de 9 ani în funcția de vicepreședinte la Autoritatea de Audit.

Niculae Bădălău a provocat reacții dure cu afirmațiile sale despre românii din Diaspora. În noiembrie 2019 a declarat, într-o conferință de presă, că este „o nebunie” să se mărească numărul parlamentarilor de Diaspora, fiind 700.000 de români cu domiciliu în străinătate, restul până la trei-cinci milioane fiind „fetele alea de le duc ăștia”. Pentru aceste afirmații, a fost suspendat din conducerea PSD

În august 2018, Niculae Bădălău a participat la o petrecere în timpul căreia lăutarii au cântat despre „nașul Bădălău” și au jignit Diaspora. „Să vă dea Dumnezeu sănătate. Pentru nașul Nicu Bădălău și pentru tot PSD-ul. Nașule, să știi că strofa nu e porno e un pic așa....că și ăștia a zis 'M...PSD' Lai, lai lai, să vină Diaspora...hai, lai,lai,lai că noi ne pi...m pe ea", a spus lăutarul la microfon.

