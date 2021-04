Marcel Ciolacu: În politică, să nu lași niciun coleg în urmă (video)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă la Digi24 că „dacă vrei sa faci politica pe termen lung” trebuie „sa iti respecti promisiunile” si „sa nu lasi niciun coleg in urma”.

El a adaugat ca este un politician care nu are dusmani, doar adversari. „Nu am facut rau, nu fac parte din politicienii care au dusmani, am adversari, eu asa am considerat, cred ca am procedat corect si crestineste”, a indicat acesta.

Liderul PSD a mentionat ca iarta, dar nu uita: „Eu sunt un om iertator. Nu uit, dar imi trece foarte repede. Daca uiti inseamna ca nu ai capacitate de a invata”