Ciolacu: Tudose ar refuza funcția de premier (video)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seară, la România TV, că până la 1 iunie se va schimba premier, iar viitorul prim-ministru va fi el pentru că președintele Klaus Iohannis nu-și permite să provoace instabilitate prin desemnarea unui alt premier decât cel dorit de PSD.

„Ramane cum s-a stabilit, noul guvern va avea un premier care vine din PSD. In acest moment, acest nume este Marcel Ciolacu, este normal. Nu cred ca se poate schimba ceva, dar intotdeauna exista si aceasta posibilitate. Categoric se intampla pana pe 1 iunie. Respectam acordul politic. Sunt ferm convins ca si eu si dl Ciuca in cazul in care se va modifica acordul, vom anuntat in fata presei. Nu eu modific acordul, nu dl Ciuca, ci PSD si PNL au puterea de a modifica acest acord. Cei doi stalpi ai coalitie, fara sa jignesc UDMR, sunt reprezentati de PSD si PNL”, a declarat Ciolacu.

Întrebat ce face dacă șeful statului îl propune premier pe Mihai Tudose de la PSD, Ciolacu a răspuns:

„Cred ca Mihai Tudose in primul rand ar refuza, iar in al doilea rand dl Iohannis nu-si dorese acum o aventura politica si o instabilitate politica. Atat eu cat si dl Ciuca ne dorim o stabilitatea politica, cu care am facut fata unor crize suprapuse si am reusit sa depasim momente dificile”.