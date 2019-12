Ciolacu vrea alianță cu ALDE: Îl respect pe Tăriceanu, este echilibrat

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți la TVR 1 că are un respect pentru liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, că regretă ruperea coaliției de guvernare și că PSD nu exclude o nouă alianță cu ALDE.

„Sper ca nu-i fac rau dlui Tariceanu, am o relatie foarte corecta cu domnia sa, mereu am gasit echilibru cu dansul. Au fost pareri contrare cu continuarea guvernarii, imi pare rau, dar pentru dl presedinte Tariceanu eu chiar am un respect cuvenit. Nu exclud si cred ca nici PSD nu exclude nicio alianta cu ALDE”, a zis Ciolacu.