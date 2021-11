Ciprian Ciucu o pune la punct de Clotilde Armand: 'Dacă dorinţa ar fi sinceră, aţi comunica altfel. Fără împunsături, fără insinuări'

Preşedintele PNL Bucureşti, Ciprian Ciucu, s-a arătat dispus să facă "o ultimă încercare" de a-i aduce la discuţii cu primarul Sectorului 1, Clotilde Armand (USR PLUS), pe colegii liberali, dar a menţionat că aceasta nu l-a convins că şi-a dorit cu adevărat să aibă majoritate în Consiliul Local, ci doar "ţapi ispăşitori" pentru "lipsa realizărilor" ei, arată Agerpres.

"Eu mai pot face o ultimă încercare, de faţă cu Vlad Voiculescu, Radu Mihaiu şi Oliver Păiuş, să îi aduc pe colegii mei la discuţii cu dumneavoastră, dar nu m-aţi convins că v-aţi dori cu adevărat să aveţi majoritate, doar ţapi ispăşitori pentru lipsa realizărilor dumneavoastră. Dacă dorinţa ar fi sinceră, aţi comunica altfel. Fără împunsături, fără insinuări", a scris Ciprian Ciucu, într-o scrisoare adresată lui Clotilde Armand, postată joi pe Facebook.

Ciprian Ciucu a menţionat că intenţia sa, imediat după ce a preluat preşedinţia PNL Bucureşti, a fost de a salva situaţia de la Sectorul 1.

"I-am transmis acest lucru lui Vlad Voiculescu, am demarat discuţiile cu Sebastian Burduja şi cu echipa de consilieri locali a PNL Sector 1, pe care a trebui să-i conving să treacă peste atacurile acide pe care le-aţi întins pe un întreg an de zile. Iniţiativa mea a fost retezată chiar de către dumneavoastră în primele 10 minute ale întâlnirii de împăcare pe care am organizat-o şi la care dumneavoastră aţi participat direct şi nu doar printr-un reprezentat, în urma insistenţei mele. De atunci, m-aţi contactat de câteva ori, doar în ajunul unor şedinţe în care doreaţi sprijinul acelor pe care i-aţi jignit, desconsiderat, acuzat, ignorat timp de un an de zile", a declarat Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, PNL Sector 1 s-a exprimat clar împotriva guvernării, la nivel naţional, cu PSD. "La fel şi eu. Dacă demersul dumneavoastră este onest, comunicarea dumneavoastră nu este. Insinuările depreciative, în momentul în care ne chemaţi la discuţii, denotă lipsa unor calităţi necesare unui dialog civilizat", a subliniat Ciprian Ciucu.

Primarul Sectorului 1 a afirmat că Bucureştiul are nevoie de o administraţie reformatoare şi invită liderii PNL Bucureşti la discuţii pentru a "limpezi" lucrurile şi a debloca "situaţia disperată în care se regăseşte Sectorul 1 şi întreaga Capitală".

"Lansez acest apel către toate organizaţiile şi forţele politice din PNL şi din PNL Bucureşti, pentru a debloca situaţia disperată în care se regăseşte Sectorul 1 şi întreaga Capitală. Românii nu mai au timp de orgolii politice, iar bucureştenii ne-au ales să reconstruim Bucureştiul după dezastrul lăsat de PSD. Dragi colegi liberali, nu trebuie să cădeţi în capcana refacerii USL care este pe cale să se nască la nivel naţional. Oraşul Bucureşti al secolului XXI are nevoie de o administraţie reformatoare pe care doar o colaborare între partidele USR şi PNL o poate genera. Astfel, am discutat despre acest demers cu conducerea USR Bucureşti şi înaintez invitaţia mea către liderii PNL Bucureşti să ne întâlnim cât mai urgent la sediul Primăriei Sectorului 1 şi să limpezim lucrurile, să începem să reconstruim încrederea cu care am reuşit să câştigăm Capitala", a scris Armand, miercuri, pe Facebook.

Vezi și: În pline negocieri ale liberalilor cu PSD, Clotilde Armand caută aliați în PNL pentru București: 'Să limpezim lucrurile, să începem să reconstruim încrederea' .