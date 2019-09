Ciprian Marica dezvăluie motivul retragerii lui Săpunaru: Încerca să facă legea la echipă, avea tonul mai ridicat!

Cristi Săpunaru (35 de ani) și-a anunțat miercuri retragerea definitivă de la echipa națională, înainte de meciurile cu Spania și Malta. Motivul invocat de acesta a fost, pe lângă faptul că nu a fost convocat pentru cele două meciuri, că nu a fost anunțat de nimeni de acest lucru, potrivit digisport.ro

Ciprian Marica a vorbit la "Fotbal Club" despre anunțul neașteptat făcut de fundaș. Fostul internațional român crede că o parte din vină o poartă Săpunaru, care încerca să își impună poziția de lider în vestiar prin gesturi excentrice, care nu au fost pe placul noii generații.

"Sincer, asta am auzit și eu, că în vestiar avea tonul mai ridicat, încerca să facă legea la echipă, și că nu a fost agreat de noul val de tineri care au venit. S-au plâns oarecum la antrenor că face puține "valuri" și nu îl simțeau ca al lor. Cu toții știm că avea un caracter mai excentric, încerca să fie lider, de multe ori chiar exagera cu niște reacții.

A venit o nouă generație care nu mai acceptă, nu mai tolerează astfel de lucruri. Aceasta tinde din ce în ce mai mult să fie băgată în seamă, și uite că lucrul ăsta se molipsește și la generația care a trecut", a spus Ciprian Marica la "Fotbal Club".

Fostul atacant nu crede că forma sportivă este motivul pentru care Cosmin Contra nu l-a selecționat pentru meciurile cu Spania și Malta, deoarece fundașul evoluează constant la actualul său club, Denizlispor.

"Săpunaru arată că e într-o formă bună, joacă meci de meci, nouăzeci de minute, deci din punctul ăsta de vedere, nu cred că ar fi avut motive Cosmin Contra, zic eu, să nu îl cheme la echipa națională"

Cristi Săpunaru a explicat de ce s-a decis să renunțe la naționala României

Cristi Săpunaru a fost deranjat de atitudinea lui Cosmin Contra dar și a celorlalți oficiali ai FRF, pentru faptul că nu au comunicat deloc cu el înaintea dublei cu Spania și cu Malta și nu i-au spus nici măcar de ce nu a fost convocat.

Internaționalul român s-a simțit lezat și a decis să se retragă de la prima reprezentativă.

"În niciun caz nu mă gândeam să renunț la echipa națională înainte de aceste meciuri. Dar nu m-a sunat nimeni de la națională să îmi spună ceva, să îmi explice de ce nu am fost convocat. Am jucat 36 de meciuri pentru România și de 11 ori am fost căpitan.

Eu zic că nu e puțin lucru și sunt mândru de asta. Aș mai fi purtat banderola, dacă nu se considera că sunt prea bătrân. De aceea am luat această decizie. Probabil se dorește o întinerire a lotului și chiar mă bucur pentru acești jucători de perspectivă care vin la lot", a spus Cristi Săpunaru pentru Gazetă.