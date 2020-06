CIRC Google a fost dată în judecată pentru o SUMĂ COLOSALĂ: compania își SPIONEAZĂ clienții chiar și în modul privat

Marile companii nu se dezmint. An de an, izbucnește câte un nou scandal legat de spionarea clienților, chiar și atunci când aceștia sunt amăgiți că datele lor sunt în siguranță. Compania Google a fost acţionată în judecată în SUA sub acuzaţia că a invadat intimitatea utilizatorilor prin urmărirea lor chiar şi atunci când ei navighează în „modul privat”, potrivit BBC.

În acţiunea comună sunt cerute 5 miliarde de dolari despăgubiri de la Google şi Alphabet, compania care o deţine.

Mulţi utilizatori de internet consideră că istoricul căutărilor lor nu este urmărit când folosesc motorul în modul privat, iar Google spune că nu se întâmplă asta. Motorul de căutare neagă că acest lucru este ilegal şi susţine că este deschis privind datele pe care le colectează în acest mod.

Potrivit firmei de avocatură Boies Schiller Flexner, care a depus documentele marţi la o curte federală din San Jose (California), în procesul înaintat sunt implicaţi „milioane” de utilizatori Google care, din 1 iunie 2016, au navigat în modul privat.

Modul incognito din browser-ul Chrome al Google permite utilizatorilor să aleagă să caute pe internet fără ca activitatea lor să fie salvată în navigator sau device. Dar site-urile vizitate pot folosi unelte, precum Google Analytics, pentru a urmări utilizarea.

În plângerea depusă se arată că Google „nu poate continua să se implice în colectearea de date fără autorizaţie de la orice american care are un computer sau telefon”.

Jose Castaneda, purtător de cuvânt al Google, a negat acuzaţiile: „Aşa cum precizăm clar de fiecare dată când deschideţi un tab incognito, site-urile ar putea colecta informaţii despre activitatea voastră de navigare”.

Google spune că istoricul căutărilor, chiar şi în modul privat, ajută deţinătorii de site-uri „să evalueze mai bine performanţa conţinutului şi a produselor lor”.

Boies Schiller Flexner a transmis că a decis să reprezinte trei reclamanţi din Statele Unite.

„Oameni de peste tot devin tot mai conştienţi (şi îngrijoraţi) că le sunt interceptate comunicările personale, colectate, înregistrate sau exploatate pentru câştigul companiilor tehnologice de care au ajuns să depindă”, se arată în documente.

O variantă ar fi instalarea unei extensii de excludere a browser-ului Google Analytics pentru a dezactiva măsurătorile, au mai spus avocaţii.