Ciucă a vorbit la telefon cu Trudeau: Tema energiei nucleare, abordată în discuția cu omologul canadian

Relațiile deosebite dintre România și Canada se bazează pe colaborarea tradițională din domeniul energiei și pe valorile comune pe care le împărtășim ca membri ai Alianței Nord-Atlantice, a afirmat premierul Nicolae-Ionel Ciucă în convorbirea telefonică avută miercuri cu omologul său canadian, Justin Trudeau.

Nicolae Ciucă a apreciat sprijinul oferit de Canada pentru proiectul de reabilitare a Unității 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

„Guvernul României mizează în continuare pe cooperarea cu companiile canadiene pentru dezvoltarea programului nuclear civil și asigurarea energiei din surse curate și sigure, precum și pe sprijinul constant al Statelor Unite ale Americii”, a afirmat premierul Nicolae-Ionel Ciucă.

Premierul a subliniat, de asemenea, colaborarea la nivelul NATO și rolul important al Canadei în contextul războiului din Ucraina și al sprijinului oferit atât poporului ucrainean, cât și Republicii Moldova.

Relațiile bilaterale au noi oportunități de consolidare în domeniul economic și social, a menționat premierul Nicolae-Ionel Ciucă, context în care a adresat premierului Canadei, Justin Trudeau, invitația de a efectua o vizită în România.

