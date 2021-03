`Clanul` Bica mai da o lovitura la CET Govora

Încă o dată, CET Govora se dovedește a fi o vaca bună de muls pentru aceia care vremelnic dețin cheile politice in Valcea. De-a lungul anilor, `Clanul` Bica a reușit să-și bage în buzunare milioane de euro din contracte încheiate cu Cet, iar acum, se pare că a mai dat o lovitura. Bica a încasat sume consistente din contractele pe care le-a avut cu Cet Govora, contracte de transport care s-au ridicat la sume colosale. Mai mult decât atât, în cursul anului trecut, Bica a început lupta pentru supremație, ridicând ștacheta și intentând proces împotriva Cet Govora pentru exploatarea unui teren minier, pentru extracția de cărbune, pe care apoi să-l vândă, probabil la un preț mai mare, tot către Cet Govora. Nu-i așa ca e buna șmecheria?! Cine l-o fi sfatuit pe Virgil (n.a. Ilie Virgil Bica)?! Ba te judeci cu Cet Govora, ba mai iei un contract. Banii sa curgă. Mai multe informații despre acest subiect găsim în presa locală vâlceană,

Adică și pe ultima suta de metri fiind intr-o situație economică dificila, , Cet Govora trebuie supt pana la epuizare.

În cazul de față, conform presei vâlcene, Bica mai trage un loz câștigător,, prin care reușește să pună mâna pe un contract de peste 2 milioane de euro, tot de la Cet Govora, în condițiile în care aceasta din urmă se află în proces de insolvență.

Este cunoscut faptul că Bica are un contracandidat in obținerea de favoruri politice, sau cel putin așa lasa impresia.

Coincidență sau nu, pe 25 februarie 2021, ora 12.01 lui SC Bica SRL îi este atribuit contractul „Lucrări de construcții hidrotehnice- Iaz de decantare etanș nr.3„, așa cum apare în Sistemul de Achiziții Publice-SICAP-., cu o valoare totală de 8.242.772,11 lei fără TVA.

La momentul ridicării anunțului în sistemul de achiziții, valoarea contractului era de 7.300.364,79 lei, fără TVA, însă tot la data și ora atribuirii, contractul a suferit mai multe modificări, printre care și mărirea sumei cu un procent de 12,91%, ceea ce înseamnă un plus de 942.407,32 lei fără TVA, care vor ajunge în buzunarele lui Bica Virgil. „Majorarea se face prin suplimentarea cantităților de lucrări prevăzute în contract cu lucrări similare strict necesare pentru atingerea rezultatelor și indicatorilor de performanță și calitate urmăriți prin contractul de achiziție inițial, prevăzut în dispozițiile de șantier din data de 20.01.2021 ale proiectantului„, arată SICAP. Mai mult decât atât, se mai prelungește și perioada de valabilitate a contractului, de la 25.04.2021 la 25.06.2022.

Si nu ar fi nici o surpriza apetența lui Bica pentru banii de la Cet Govora, însă asa cum și spune presa vâlceană , afacerile lui Bica ar fi ajuns acum sa fie protejate de însăși soția sa, Andra Bica, care de la jumătatea lunii noiembrie 2020 ocupă una dintre funcțiile de vicepreședinte al CJ, deși, în perioada în care a fost inspector al IȘJ Vâlcea nega cu vehemență apartenența la vreun partid politic. Adică doamna Bica apare subit in politica și se cocoață pe funcție, fix acolo unde are soțul, pardon fostul soț, interese economice majore. Pentru ca, ce sa vezi apare și un divorț între cei doi soți, așa încât, sa nu fie chipurile probleme legale privind afacerile clanului Bica cu societăți aflate in subordinea institutiei unde nevasta e sefa. Sau cel putin așa își imaginează ei, ca nu ar mai fi in conflict de interes. Dar trafic de influența o fi?!

Așadar, sub umbrela „nevestei„ și cu ideea ca divorțati fiind, dar locuind sub același acoperis, nu o sa puna nimeni întrebări, clanul Bica își înfige adânc dintii in banul public, conform presei locale. Să curgă contractele....