Claudiu Manda: Maior a încercat să-l salveze pe Ponta. PSD-iștii erau dați pe bilețele

Președintele comisiei parlamentare pentru controlul activității SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marți, într-o conferință de presă în care a prezentat concluziile anchetei privind relatia SRI-ANI, că fostul director SRI George Maior ar fi intervenit la ANI și ANAF să închidă un dosar pe numele fostului premier Victor Ponta.

„Sunt cazuri, avem trei exemple, in care in doua dintre ele in diferite momente in cariera importanta pe baza acestui circuit SRI-ANI au incercat sa scoata din viata politica actori politici si avem al treilea exemplu cand dl George Maior incerca sa salveze un politician cu sesizare la ANI. Iohannis, Hellvig si Ponta care a facut obiectul unei sesizari din partea ANAF, dl Blejnar era, privind o posibila stare de conflict de interese, dupa care dl Blejanr si Georgescu ne-au confirmat ca dl Maior se interesa si incerca sa-i determine sa nu mearga mai departe cu documentarea si mai degraba sa inchida dosarul”, a spus Manda.

„Am cautat si am tot incercat sa gasesc si PSD-isti, din cate inteleg PSD-istii nu faceau direct obiect sesizarii SRI-ANI, erau dati pe biletele care trebuie sa intre la 'Hai sa-i facem dosar'”, a adăugat acesta.

Potrivit lui Manda, George Maior a mintit in declaratiile date la audierile din comisia SRI.