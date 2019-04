Claudiu Manda: SRI a trimis ANI note despre 600 de miniștri, parlamentari, primari, prefecți, europarlamentari

Președintele comisiei parlamentare de control a activității SRI, Claudiu Manda, a prezentat, marți, concluziile anchetei privind relația dintre SRI și ANI și s-a ajuns la concluzia majoritara, cu doua voturi contra, ca a existat un mecanism „ilegal” SRI-ANI.

„Relatia dintre SRI si ANI. Raportul se numeste „Raport privind folosirea SRI si ANI de catre dl. George Maior in scopuri politice”. Descrie mecanismul de functionare SRI-ANI care este in opinia comisiei unul ilegal. Nu scrie nicaieri ca ar trebui informata ANI de SRI (...) Surprinzator este ca toate documentele care plecau din SRI catre ANI nu au trecut niciunul la directia juridica desi faceau referiri la articole din lege posibil incalcate. In perioada verificata, din 2012 si 2015 au fost trimise 71 de note secrete, note speciale si note simple care vizau in total 600 de persoane si vorbim aici de ministri, europarlamentari, senatori, deputati, primari, sefi de CJ, prefecti, consilieri de ministri, etc”, a spus Manda.

