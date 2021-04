Preotul Dacian Oprea a dăruit 25 de biciclete copiilor din satul Râpa de Jos

În doi ani de zile, prin implicarea preotului Dacian Oprea, 25 de copii din Râpa de Jos şi împrejurimi au primit câte o bicicletă în dar. El consideră că nu face nimic deosebit. „Asta e menirea unui preot şi a unui om, să ajutăm”.

Exemplul dăruirii l-a văzut în familia sa, scrie Basilica.ro.

„Sunt o fire foarte miloasă şi aş da orice şi în acest fapt dăruiesc atâtea lucruri. Depinde şi din ce familie provii, eu vin dintr-o familie de preoţi şi i-am văzut pe ai mei dăruind tot timpul, de mic am fost învăţat să fiu bun, să ajut”, a subliniat pr. Dacian Oprea.

Pentru multe familii din mediul rural, bicicleta este un lux pe care şi-l permit cu greu.

„E o zonă unde copiii sunt mai simpli, muncesc în agricultură, se trezesc dimineaţa, merg la şcoală, îşi fac temele între muncile câmpului. (…). Aici, la Râpa, unii copii merg la şcoală cu bicicleta, a fost o perioadă în care microbuzul şcolii era stricat şi unii mergeau cu bicicleta”, a declarat pentru Agerpres părintele Dacian.

Ideea proiectului i-a venit atunci când a văzut mai mulţi copii care se jucau cu o singură bicicletă.

„Vedeam pe stradă că avea un copil bicicletă şi vreo 5-6 copii fugeau după el. Aşa l-am început, văzându-i pe ei dornici de a avea biciclete”, a rememorat clericul care mărturiseşte că nu ar fi putut continua proiectul dacă nu ar fi avut sprijin.

„Am foarte mulţi prieteni şi cu ajutorul lor am reuşit să fac acest lucru şi prin reţelele de socializare. Am pus mereu poze cu cea ce fac, iar oamenii mă sună şi se auto invită în a face fapte bune. Un om aduce încă doi, alţi doi aduc încă patru şi aşa am reuşit”.

‘Părinte, nu îmi daţi şi mie o bicicletă, fiindcă nu am?’

Cel mai tare l-a impresionat o fetiţă dintr-o localitate vecină care i-a cerut ajutorul.

M-am interesat de fetiţa respectivă şi am aflat că nu are mamă, stă doar cu tatăl, acum vreo doi ani i-a luat foc şi casa şi e mai necăjită, spune părintele Dacian.

Fetiţa a apreciat darul părintelui ca nimeni altcineva.

„A dormit două-trei nopţi cu bicicleta în cameră, lângă pat, aşa de mult a iubit-o. M-a sunat tatăl ei să îmi spună”, spune mulţumit clericul.

Preotul de 34 de ani intenţionează să continue proiectul.

„Acest proiect l-a început de doi ani şi sper să îl duc cât mai mult înainte. Am încercat pe sat, încerc să îl dezvolt pe comună, pe judeţ şi chiar mai departe, fiindcă mulţi copii sunt mai necăjiţi şi sunt dornici să aibă o bicicletă”, a precizat părintele.

Râpa de Jos este un sat în comuna Vătava din județul Mureș, Transilvania, România.