Clotilde Armand începe în forță noul an: 'Hub cultural și gastronomic', cu zonă de relaxare și spațiu pentru concerte în viitoarea Piață Matache

Primăria Sectorului 1 al Capitalei a scos la licitație studiul de fezabilitate pentru Piața Matache din București. „Va fi și un hub cultural și gastronomic, un punct de atracție pentru turiști”, a afirmat primarul Clotilde Armand. Ea vrea la etaj zonă pentru relaxare și o locație pentru mici concerte.

„Începem anul cu vești bune. Am scos la licitație studiul de fezabilitate pentru Piața Matache din București. Vrem să redăm valoarea acestui reper, să facem atractivă această zonă istorică. Astfel am gândit viitoarea Piață Matache, o zonă pe care fostele administrații au neglijat să o dezvolte. Va fi și un hub cultural și gastronomic, un punct de atracție pentru turiști. Am plănuit acolo inclusiv un loc special pentru amplasarea unor ateliere meșteșugărești. Vrem să demolăm construcțiile haotice care au umplut zona istorică de la intersecția Calea Griviței cu Calea Buzești și să transformăm întregul cartier”, scrie pe Facebook Clotilde Armande.

Ea spune că își dorește spații comerciale moderne la parter cu galerii acoperite, parcare subterană la standarde europene, iar la etaj o zonă pentru relaxare, o locație pentru mici concerte, cinema în aer liber, cafenele, baruri și terase.

„Ofertele se vor deschide pe 17 ianuarie. Departajarea lor se va face prin preț, soluția abordată pentru reamenajarea Pieței, propunerile făcute pentru creșterea atractivității zonei și soluția cu o amprentă cât mai mică de carbon”, conchide Armand.