CM 2022: Franţa - Polonia, echipele de start

Echipele de start pentru meciul dintre selecţionatele Franţei şi Poloniei, care are loc duminică, pe Al Thumama Stadium din Doha, în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, potrivit Agerpres.:Franţa: 1. Hugo Lloris (căpitan) - 5. Jules Kounde, 4. Raphael Varane, 18. Dayot Upamecano, 22. Theo Hernandez - 8. Aurelien Tchouameni, 14. Adrien Rabiot - 11. Ousmane Dembele, 7. Antoine Griezmann, 10. Kylian Mbappe - 9. Olivier Giroud. Selecţioner: Didier Deschamps.
Rezerve: 16. Steve Mandanda, 23. Alphonse Areola - 2. Benjamin Pavard, 3. Axel Disasi, 6. Matteo Guendouzi, 12. Randal Kolo Muani, 13. Youssouf Fofana, 15. Jordan Veretout, 17. William Saliba, 20. Kingsley Coman, 24. Ibrahima Konate, 25. Eduardo Camavinga, 26. Marcus Thuram.
Polonia: 1. Wojciech Szczesny - 18. Bartosz Bereszynski, 15. Kamil Glik, 14. Jakub Kiwior - 2. Matthew Cash, 19. Sebastian Szymanski, 10. Grzegorz Krychowiak, 24. Przemyslaw Frankowski - 20. Piotr Zielinski, 13. Jakub Kaminski - 9. Robert Lewandowski (căpitan). Selecţioner: Czeslaw Michniewicz.
Rezerve: 12. Lukasz Skorupski, 22. Kamil Grabara - 3. Artur Jedrzejczyk, 4. Mateusz Wieteska, 5. Jan Bednarek, 6. Krystian Bielik, 7. Arkadiusz Milik, 8. Damian Szymanski, 11. Kamil Grosicki, 16. Karol Swiderski, 17. Szymon Zurkowski, 21. Nicola Zalewski, 23. Krzysztof Piatek, 25. Robert Gumny, 26. Michal Skoras.
Arbitru: Jesus Valenzuela Saez; arbitri asistenţi: Jorge Urrego Martinez, Tulio Moreno (toţi din Venezuela); al patrulea oficial: Kevin Ortega (Peru)