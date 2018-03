CNA, demers incendiar după difuzarea interviului cu Ghiţă simultan pe patru posturi TV: 'Face parte dintr-o mare operaţiune de manipulare'

Dorina Rusu, membru al Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat după ce interviul cu fostul deputat Sebastian Ghiţă, acordat jurnalistului Ion Cristoiu, a fost difuzat simultan, miercuri seară, de patru televiziuni – Antena 3, B1 TV, România TV şi principalul post public de televiziune, TVR 1.

La începutul şedinţei de joi, Dorina Rusu a anunţat că va formula o autosesizare pentru această premieră, spunând că nu s-a mai întâmplat ca un interviu înregistrat să fie difuzat simultan de patru posturi de televiziune. Membrul CNA a spus că felul prin care cele patru televiziuni au difuzat acest interviu face parte dintr-o „mare operaţiune de manipulare”.

„M-am uitat la interviu şi ca simplu cetăţean pot să spun că mi s-a părut destul de slab, dar asta este treaba mea. Ca membru CNA, însă, am observat că încalcă legislaţia audiovizuală şi o să fac autosesizare. Evident că este decizia lor editorială, dar este şi dreptul meu de membru CNA să remarc că felul în care cele patru televiziuni au hotărât să difuzeze în acelaşi timp, la oră de maximă audienţă, un interviu înregistrat – deci nu e vorba despre un eveniment care are loc şi pe care îl difuzează mai multe televiziuni, aşa cum se întâmplă de obicei, când mai multe televiziuni transmit… Consider că felul prin care televiziunile au făcut asta face parte dintr-o mare operaţiune de manipulare”, a spus Rusu, potrivit News.ro.

„Cred că atunci când o să discutăm despre asta în CNA vom discuta în mod sigur şi despre ce înseamnă interesul public şi cum este el servit în felul acesta”, a adăugat ea.

Dorina Rusu a precizat că cel mai grav i se pare că interviul a fost difuzat şi de televiziunea publică.

„Mie cel mai grav din ce s-a întâmplat aseară mi se pare ce a făcut televiziunea publică. Mie mi se pare că televiziunea publică să intre în acest joc al manipulării este un lucru foarte grav şi mi se pare că TVR a decăzut enorm dacă a ajuns să transmită un interviu înregistrat, pe care alte trei televiziuni l-au transmis la aceeaşi oră şi fiecare dintre televiziuni spune că este un interviu în exclusivitate. Şi TVR-ul îl dă şi el şi ca să nu mai spunem că este vorba, şi în cazul celorlalte televiziuni, dar mai ales în cazul TVR-ului, despre un interviu cu o persoană care fuge de justiţie. Dacă în cazul televiziunilor private este o decizie editorială - şi, sigur, dacă sunt încălcări, le discutăm în CNA şi le sancţionăm - în cazul TVR-ului mie mi se pare că este ceva foarte grav. Nu se poate ca o televiziune publică să procedeze în felul acesta.

Dorina Rusu a mai afirmat că i se pare că actuala conducere a TVR consideră că televiziunea de stat nu înseamnă televiziune publică, ci televiziunea unui partid.

„Mi se pare că actuala conducere a TVR consideră că televiziunea de stat nu înseamnă televiziune publică, ci televiziunea unui partid. Ceea ce mi se pare extraordinar de grav. Ca să nu mai spun că au făcut reclamă în direct, la o oră de maximă audienţă, la Evenimentul zilei. Asta cât a durat interviul, sigla Evenimentului zilei era acolo. A plătit EVZ pentru asta sau s-a considerat că EVZ a făcut o favoare TVR-ului şi celorlalte televiziuni sau mai ales TVR-ului, că le-a dat interviul cu Ghiţă? Cum e posibil aşa ceva?”, a mai spus Dorina Rusu.

Intervenind, Florin Gabrea a spus că este de acord cu colega lui şi că ar trebui găsită o formulă prin care CNA să o întrebe pe Doina Gradea, directorul interimar al TVR, dacă televiziunea publică a procedat corect.

„Sunt întru totul de acord. Cele trei televiziuni private pot face interviuri cu orice transfug, orice evadat din lumea asta, dar televiziunea publică nu cred că poate face aşa ceva. Ar trebui găsită o formulă să o întrebăm pe doamna Gradea dacă este corect acest lucru”, a spus Gabrea.

Pe de altă parte, Radu Călin Cristea a spus că observaţiile colegilor săi privesc politica editorială a unui radiodifuzor, în legătură cu care CNA nu poate interveni.

„Voiam să atrag atenţia colegilor mei că sunt interpretări, unele din punctul meu de vedere foarte subiective, unele chiar partizane, şi care se folosesc de cadrul acesta al CNA pentru a crea o discuţie care cred că ar trebui să aibă loc în baza unor plângeri, ca să vină mai mult din afară. Suntem mulţi dintre noi mai vechi în CNA şi ştiţi că metoda asta a autosesizărilor nu era o practică în trecut. Noi lăsam exteriorul, plângerile să vină spre CNA. Suntem în situaţia în care multe şedinţe din CNA sunt copleşite de autosesizări ale unor membri. Poziţia Dorinei o cunosc, o respect. Toate observaţiile pe care le-am auzit privesc politica editorială a unui radiodifuzor”, a spus Cristea.

Membrul CNA a mai atras atenţia că a nu fi prezentat acest caz ar fi însemnat privarea telespectatorilor de o informaţie de maxim interes public.

„În al doilea rând, mare atenţie – aici nu este vorba despre inculpatul Ghiţă, care a făcut şi a dres, ci despre interesul public. Ce conţine acel interviu. Cred că ar trebui să fim puţin mai reticenţi. Manipulare este un cuvânt foarte greu. A nu fi prezentat acest caz ar fi însemnat să privezi cetăţenii români şi publicul larg de o informaţie de maxim interes public”, a afirmat Cristea.

Vicepreşedintele CNA, Răsvan Popescu, a intervenit: „Este un caz celebru pe lumea asta, care dacă iese din ambasada aia este arestat pe primul metru”.

Monica Gubernat şi-a invitat colegii să vizioneze filmul „Secretele Pentagonului”.

„Să vedeţi ce înseamnă presa într-o ţară liberă şi independentă şi cum sunt devoalate secretele de război ale SUA în acel moment şi cum justiţia îi apără”, a spus ea.

„Înalta Curte, Curtea Supremă a SUA dă următorul verdict: presa trebuie să servească guvernanţii, nu guvernatorii”, a intervenit şi Viorel Vasile Buda.

Monica Gubernat a spus că nu i se pare de bună-credinţă autosesizarea anunţată de Dorina Rusu.

„Adică protejezi interesul public. Faptul că din păcate anumiţi colegi nu privesc cu scepticism toate interviurile care se dau, de ambele părţi, mă face să cred că nu este chiar o bună-credinţă această autosesizare. În ceea ce priveşte televiziunea publică, vreau să vă aduc aminte episodul «Caltaboşul», când tare mult aş vrea să ştiu dacă a existat reacţia CNA-ului, că a fost considerat a priori vinovat domnul Remeş. Nu a existat. Atunci era perfect legal, acum nu mai este legal să servim interesul public. Evident. Pentru că era doamna Rodica Culcer, se înţelege şi comportamentul CNA din acea perioadă”, a spus Gubernat.

La rândul lui, Gabriel Tufeanu a spus că CNA funcţionează după o lege potrivit căreia decizia editorială aparţine radiodifuzorului.

„Din punctul meu de vedere – n-am văzut interviul, dar noi avem o lege pe care trebuie să o respectăm. Acolo spune că decizia editorială este a radiodifuzorului. Prin urmare, de ce am lua TVR ca un caz aparte?”, a intervenit Tufeanu.

Dorina Rusu a adăugat că nu a discutat despre libertatea editorială.

„Apropo de libertatea editorială. Eu n-am discutat despre asta. E decizia posturilor. Am făcut referire la televiziunea publică, pentru că alta este misiunea televiziunii publice. Când am vorbit despre autosesizare, care e dreptul meu, am vorbit despre ceea ce s-a întâmplat după difuzare. Eu cred că s-a încălcat legislaţia audiovizualului, dar eu am doar un vot. Majoritatea are dreptate. Eu dacă sunt un singur membru nu înseamnă că nu am niciodată dreptate. Pur şi simplu sunt în minoritate. Pe de altă parte, dacă e vorba despre libertatea editorială sau libertatea de exprimare în general, să ne gândim la ce lege vrea să propună domnul Dragnea cu defăimarea”, a încheiat ea.

Şedinţa CNA se desfăşoară în prezenţa membrilor Florin Gabrea, Orsolya Borsos, Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, Laura Georgescu, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Dorina Rusu, Răsvan Popescu şi Radu Călin Cristea.