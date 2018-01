CNAS, modificări de ultim moment în contextul crizei din sănătate: În ce CONDIŢII nu mai ai nevoie de trimiteri de la medic

CNAS a publicat astăzi, 4 ianuarie, o listă care cuprinde 59 de afecţiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca să te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Printre ele se numără angina pectorală instabilă, bolile genetice, astmul bronşic, glaucomul, ulcerul peptic gastroduodenal, bolile copilului în vârstă de cel mult un an, poliartrita reumatoidă, potrivit ECONOMICA.NET .

Concret, pacienţii diagnosticaţi cu oricare dintre bolile de mai jos se pot prezenta direct la medicul de specialitate pentru consultaţie şi tratament, fără să mai aibă nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie, aşa cum prevedea legea până acum.

Medicul de specialitate trebuie să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în schema de tratament a pacientului, se arată în anexa 13 a normelor de aplicare a contractului cadru din sănătate, în vigoare în prezent.

1. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă

2. Malformaţii congenitale şi boli genetice

3. Boala cronică de rinichi - faza predializă

4. Insuficienţă cardiacă clasa III - IV NYHA

5. Sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrită cronică juvenilă

6. Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)

7. Aplazia medulară

8. Anemii hemolitice endo şi exo-eritrocitare

9. Trombocitemia hemoragică

10. Histiocitozele

11. Telangectazia hemoragică ereditară

12. Purpura trombopenică idiopatică

13. Trombocitopatii

14. Purpura trombotică trombocitopenică

15. Boala von Willebrand

16. Coagulopatiile ereditare

17. Boala Wilson

18. Malaria

19. Tuberculoza

20. Boala Addison

21. Diabet insipid

22. Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute, autism, ADHD, boli psihice la copii)

23. Miastenia gravis

24. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu bypass coronarian

25. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare

26. Risc obstetrical crescut la gravide

27. Astm bronşic

28. Glaucom

29. Statuspost AVC

30. Ulcer peptic gastroduodenal

31. Boala celiacă la copil

32. Boala cronică inflamatorie intestinală (boala Crohn şi colita ulceroasă)

33. Sindromul Schwachmann

34. Hepatita cronică de etiologie virală B, C şi D şi ciroza hepatică în tratament cu imuno-modulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici

35. Boala Hirschprung

36. Bolile nutriţionale la copii (rahitism carenţial comun, malnutriţia protein-calorică la sugar şi copii, anemiile carenţiale până la normalizare hematologică şi biochimică) supraponderea şi obezitatea pediatrică

37. Bronşiectazia şi complicaţiile pulmonare supurative

38. Scleroza multiplă

39. Demenţe degenerative, vasculare, mixte

40. Starea posttransplant

41. Insuficienţa renală cronică - faza de dializă

42. Bolile rare (hemofilia şi talasemia, mucoviscidoza, hipertensiunea pulmonară, epidermoliza buloasă, scleroza laterală amiotrofică, sindrom Prader-Willi, osteogeneza imperfectă, boala Fabry, boala Pompe, tireozinemia, sindrom Hunter, sindrom Hurler, afibrinogenemia congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară, fenilcetonuria sau deficit de tetrahidrobiopterina-BH4, polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină, scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive, purpura trombocitopenică cronică la adulţi splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi, scleroza tuberoasă)

43. Afecţiuni oncologice şi oncohematologice

44. Diabetul zaharat cu sau fără complicaţii

45. Boala Gaucher

46. Boala Graves-Basedow şi alte forme de hipertiroidism

47. Degenerescenţă maculară legată de vârstă (DMLV)

48. Boala Cushing

49. Paraliziile cerebrale infantile

50. Epilepsia

51. Boala Parkinson

52. Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, psoriazis cronic sever

53. Afecţiuni ale copilului 0 - 1 an

54. Anomalii de mişcare binoculară (strabism, forii) copii 0 - 18 ani

55. Vicii de refracţie şi tulburări de acomodare copii 0 - 18 ani

56. Afecţiuni ale aparatului lacrimal (1 - 3 ani)

57. Infarctul intestinal operat

58. Arteriopatii periferice operate

59. Insuficienţă respiratorie cronică severă

În cazul bolilor cronice pentru care se face management de caz, pacientul trebuie să se prezinte la medicul de specialitate cu bilet de trimitere de la medicul de familie, pe care este evidenţiat managementul de caz, se mai arată în anexa 13 din contractul cadru.