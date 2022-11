Școala de la Piscu, artă vs. gadgeturi. Ștefan Rădulescu (CJI): Aici, copiii învață să aprecieze frumusețea patrimoniului cultural românesc

Muzeul Atelier Școala de la Piscu este locul potrivit în care arta și tradițiile culturale românești îi fac pe copii să uite de gadgeturi. Puteți petrece aici ore de calitate alături de cei mici, în care să îmbinați istoria locului cu tainele olăritului. Centrul cultural a fost construit cu multă pasiune de doi bucureșteni care au vrut să ,,evadeze” din aglomerația orașului.

Școala de la Piscu organizează ateliere, tabere de creație, școli de vară, întâlniri, expoziții și lecții-concerte, toate având ca obiective protejarea tradiției și punerea în valoare a patrimoniului cultural național. Aici sunt expuse peste 1.000 de piese de ceramică, iar clădirea deosebită a primit, în 2021, Premiul Anualei de Arhitectură la secțiunea Arhitectură construită – Arhitectură publică.

,,Este una dintre atracțiile culturale ale județului Ilfov. Și nu are cum să nu-ți placă ce s-a făcut la Școala de la Piscu, dintr-un vis pe care nu doar că l-au avut fondatorii, dar l-au și pus în practică. Aici, copiii învață să aprecieze frumusețea patrimoniului cultural românesc. Eu am fost împreună cu copiii și ne-am simțit extraordinar. Am participat împreună la ateliere și am aflat istoria vechiului sat de olari. Prima întrebare a copiilor, după ce am plecat, a fost când ne întoarcem să mai facem vase de lut și să le pictăm.”, a declarat Ștefan Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov.

Istoria Școlii de la Piscu

În anul 2006, pe când lumea încă nu era atât de digitalizată, în satul Piscu din comuna Ciolpani, Județul Ilfov, istoricul de artă Adriana Scripcariu și soțul său, sculptorul Virgil Scripcariu înființau Școala de la Piscu, prin Asociația ,,Gaspar, Baltasar & Melchior”. Cei doi au simțit nevoia să evadeze din oraș și să se mute într-un loc în care s-au născut libertatea, timpul și veșnicia: la sat. Ajunși la Piscu, ei au descoperit istoria culturală bogată a locului.

Cincisprezece ani mai târziu, în februarie 2021, era inaugurat Muzeul-Atelier Școala de la Piscu, un spațiu cultural și artistic de exprimare, care invită adulți și copii deopotrivă să descopere tainele tehnicilor de lucru cu lutul.

,,Piscu a fost pe vremuri un centru de olărit în care s-a lucrat enorm. În cele mai bune timpuri, câte 200 de cuptoare ardeau aici și sute de mii de oale părăseau satul în fiecare an către târgurile din București și din împrejurimi.”, declara Adriana Scripcariu, după inaugurarea muzeului.

Satul ilfovean în care a reînviat meșteșugul olăritului

Piscu se află la doar 40 de km de București și este un fost sat de olari. Puține izvoare vorbesc despre activitățile de olărit care aveau loc aici și despre meșterii care transformau lutul în vase și obiecte tradiționale. Cu toate acestea, sunt dovezi suficiente care ne arată că satul Piscu a fost pe vremuri un mare centru de olărit.

Îndrăgostiți de frumusețea locului și de bogăția culturală, Adriana și Virgil Scripcariu au luat decizia de a înființa Școala de la Piscu, un loc care să pună în lumină moștenirea culturală nu doar a satului, ci și a comunității de olari. Scopul lor a fost să conecteze generațiile tinere cu arta contemporană, patrimoniul local și tradițiile românești.

Ateliere și activități

La Muzeul-Atelier din inima satului Piscu, atât cei mici, cât și cei mari pot participa la ateliere de olărit în cadrul cărora învață să lucreze la roată alături de meșteri olari și să picteze ghivece din lut ars. Bineînțeles, obiectele realizate pot fi luate acasă! Însă Muzeul-Atelier

Școala de la Piscu surprinde și cu alte activități culturale și educative, precum lecții de patrimoniu disponibile online, tabere de creație pentru copii, întâlniri, expoziții, ateliere de linogravură și pictură și performance de muzică live. O bună parte dintre aceste evenimente și proiecte, realizate de Școala de la Piscu, sunt susținute de Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, după cum a precizat vicepreședintele C.J. Ilfov, Ștefan Rădulescu.

,,Din 2018, au avut loc mai multe activități culturale în parteneriat cu Școala de la Piscu. Au fost organizate festivaluri de artă medievală, cu participarea meșteșugarilor tradiționali din Ilfov, precum și concursuri pentru elevii ilfoveni, cu teme de patrimoniu cultural.” – Ștefan Rădulescu, vicepreședinte Consiliul Județean Ilfov

În luna septembrie a acestui an, Adriana și Virgil Scripcariu au obținut premiul Europa Nostra Awards 2022 pentru proiectul Muzeul-Atelier Școala de la Piscu, în cadrul ceremoniei de acordare a distincțiilor European Heritage Awards. Evenimentul a fost avut loc în clădirea Operei de Stat din Praga și a fost organizat de Comisia Europeană și Europa Nostra.

Vizita la Muzeul-Atelier Școala de la Piscu

Prețul unui bilet pentru adulți este 20 lei, iar pentru copii și studenți, 10 lei. Atelierul de desen este inclus în costul tichetului, în timp ce atelierele de olărit, linogravură și pictură se plătesc separat: 15 lei pentru realizarea unui vas de lut la roata olarului, 20 lei pentru pictarea unui ghiveci de lut ars și 20 lei pentru realizarea unei plăci de linogravură și imprimarea acesteia pe hârtie.