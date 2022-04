Codin Maticiuc, Luiza Spiru, Ensar Duman și Wargha Enayati, laureații secțiunii Urban Age de la Gala Smart City Industry Awards 2022

Cea de-a șasea ediție a Galei Smart City Industry Awards s-a desfășurat joi, 31 martie, la Palatul Parlamentului, sub Înaltul Patronaj al Ministerului Apărării Naționale și sub Patronajul Academic al Universității Politehnica București. Ediția din acest an a celui mai important eveniment al Industriei Smart City din România a fost dedicată păcii, diplomației și rezilienței comunităților noastre.

Gala Smart City Industry Awards a cuprins și secțiunea Urban Age, curated by Institutul pentru Îmbătrânire Activă. Alexandra Dobre, președintele Institutului pentru Îmbătrânire Activă, a decernat premiile secțiunii unor personalități ale societății civile care au avut un rol determinant în îmbunătățirea calității vieții comunității din care fac parte: Codin Maticiuc, Ensar Duman, Luiza Spiru, Wargha Enayati.

În cuvântul de introducere a secțiunii Urban Age, Alexandra Dobre a amintit că un oraș inteligent, cu autorități implicate și o strategie națională revizuită ar putea oferi seniorilor exact instrumentele de care au nevoie pentru a rămâne activi și după vârsta de pensionare:

„Într-un timp în care pericolul uitării de noi și de cei de lângă noi pândândește în fiecare clipă a vieții noastre, grija față de cei care ne-au dăruit lumea în care astăzi trăim, cu bune și rele, este o necesitate. Căutăm viitorul printre stele și planete, în timp ce abandonăm puntea de legătură cu trecutul nostru, fără însă a realiza că doar trecutul poate asigura calea către stele, iar cei care dețin tainele acestui trecut sunt ei, părinții și bunicii nostri, care poartă pe umerii lor destinele unei societăți. Acum e timpul nostru să fim responsabili pentru ei. Este timpul nostru să-i ținem de mână pe seniorii noștri, să facem alături de ei mai mulți pași, să le ascultăm cu luare aminte cuvintele și să le arătăm că lumea noastră este și va fi mereu și a lor.”

Laureații secțiunii Urban Age

Codin Maticiuc - Premiul de excelență pentru proiectul „Spitale publice din bani privați”

Inițiator al proiectului „Spitale publice din bani privați" și coordonator al Fundației Metropolis, prin fiecare acțiune își propune să aducă spitalele din România la standarde europene, prin proiecte de renovare, reabilitare și dotare cu echipamente moderne. Codin Maticiuc a primit Premiul de excelență, în semn de respect și recunoștință a acestei inițiative valoroase, prin care se desenează uși și ferestre deschise spre lumină, chiar și acolo unde ele nu există.

„Îmi doresc o educație prin exemplu. Îmi doresc ca, poate, cândva, organizația noastră să capete o voce suficient de puternică să putem schimba niște legi, pentru ca cei care ne vor călca pe urme să aibă un drum mai ușor. De exemplu, Fundația Metropolis nu poate recupera TVA. Eu plătesc TVA statului pentru privilegiul de a construi spitale, băi, de a cumpăra WC-uri și așa mai departe. Sper ca într-o bună zi să pot recupera TVA-ul măcar după ce construcțiile pe care le fac trec în patrimoniul statului. Vă mulțumesc pentru acest premiu, pentru că mi-ați dat încă o dată o voce pentru a putea spune ce mă doare”, a afirmat Codin Maticiuc.

Prof. univ. dr. Luiza Spiru - Premiul pentru excelență în cercetarea bolilor degenerative, medicina longevității și soluții IT&C pentru pacienții seniori, în semn de respect și apreciere a unei cariere medicale aflată pe tărâmul cercetării conceptului ,,tinerețe fără bătrânețe”.

În 2003 a pus bazele Fundației Ana Aslan Internațional, a cărei misiune este de a integra progresul științific în medicina preventivă și personalizată, precum și de a susține progresul științific în medicina cerebrală și longevitate. Este specialist în geriatrie-gerontologie, geronto-psihiatrie şi medicină anti-aging, coordonator al Centrului de Excelență Diagnostic și Tratament al Bolilor Neurocognitive și Medicina Longevității, preşedinta Fundaţiei Ana Aslan Internaţional a schimbat procesul firesc al îmbătrânirii într-o artă a longevității.

„Este fascinant că, după 22 de ani de activitate, suntem pentru prima oară premiați în România. Am primit nenumărate premii în toată lumea, pentru inovare în domeniul longevității. Este foarte îmbucurător că se întâmplă asta și la noi. Vă mulțumesc din suflet pentru tot efortul de a organiza aceată seară de premii și a-i onora pe oamenii care duc stindardul României și o repoziționează pe harta lumii, așa cum merită România în domeniul cercetării. Când m-am hotărât să mă întorc în România în 2001, am înființat organizația aceasta și suntem pionieri în Europa în domeniul cercetării în domeniul îmbătrânirii. Câte zile vom avea, o să facem acest lucru cu toată pasiunea”, a afirmat Luiza Spiru.

Ensar Duman - Premiul pentru puterea de a șterge granițe în favoarea salvării de vieți și ajutorării semenilor, în semn de respect și apreciere a inițiativelor sociale care cultivă empatia și solidaritatea în rândul oamenilor.

Din 2013 lucrează în domeniul medical, dedicându-se pacienților cu probleme grave de sănătate. Consilier medical, director general Esteworld, fondator Clinica Medicală Ensar Duman București și al asociației cu același nume, datorită implicării sale peste 20.000 de pacienți români au ajuns să fie tratați în clinici de prestigiu din străinătate.

„Este o foarte mare onoare pentru mine să mă aflu în această seară aici. În ultimii 10 ani, am ajutat peste 20.000 de români să ajungă la tratament în Turcia sau alte țari. În ultimii trei ani am făcut și o asociație care ajută copiii pentru tratament. Codin a fost un exemplu pentru mine, am preluat și eu un spital pentru renovare. Premiul acesta este foarte important pentru mine, vă mulțumesc!”, a afirmat Ensar Duman.

Wargha Enayati - Premiul pentru excelență în inovarea serviciilor medicale și de îngrijire pentru persoanele vârtsnice, în semn de respect și recunoștință a unei inițiative unice în România, menită să deschidă noi abordări prinvind conceptul de smart-aging.

În anul 1995 a fondat ceea ce urma să devină Centrul Medical Unirea, apoi rețeaua de servicii de sănătate Regina Maria, punând bazele sistemului privat de sănătate din Romania. În 2010 înființează alături de soția sa Fundația Regina Maria, dedicată acordării de servicii medicale și educație unor categorii defavorizate de persoane. Medic cardiolog și healthcare business innovator, în anii ce au urmat și-a dedicat cariera creării unui model de business care să se bazeze pe inovație medicală cu suflet, pentru un scop înalt, tocmai pentru a putea asigura un transfer de valori către publicul consumator de servicii medicale. În 2021 a deschis poțile Enayati Medical City și Senior City, primul oraș medical din România, un centru medical multidisciplinare care deschide noi perspective asupra abordării serviciilor medicale în România.

Premierul „Cartea Anului” - Holistic Approach for Decision Making Towards Designing Smart Cities, autori: George Cristian Lăzăroiu, Maria Cristina Roscia, Vasile Sebastian Dîncu.