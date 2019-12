Codrin Ștefănescu DĂ DE PĂMÂNT cu Paul Stănescu după ce a acuzat-o pe Dăncilă de BLAT cu Iohannis: Nu a existat nicio înțelegere

Fostul secretar al PSD Codrin Ștefănescu intervine în scandalul din partid. Acesta susține că între Viorica Dăncilă și Paul Stănescu nu a fost nicio înțelegere privind candidatura la alegerile prezidențiale. Totul după ce ieri, Paul Stănescu, liderul PSD Olt, anunța că Dăncilă a decis să intre în cursa pentru Cotroceni după o discuție cu Iohannis.

Citește și: Explicație SPUMOASĂ: Ludovic Orban anunță cum a plătit creditul de 10.000 de euro cu 3000 de lei pe lună

"Nu a existat nicio intelegere intre Viorica Dancila si Iohannis! Nici urmā de blat! Si o spun chiar eu. Pentru cā am fost in miezul acestei campanii si stiu exact cât de mult ne-am luptat pentru victorie. Am fost invinsi intr-o competitie acerbā si ne-am recunoscut infrângerea. Cu totii! Declaratiile lui Paul Stanescu nu au legāturā cu realitatea. Si nu inteleg incā cum de-a ajuns la concluzia asta. Sau cine i-a sugerat aceastā idee bizarā", a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.