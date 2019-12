Explicație SPUMOASĂ: Ludovic Orban anunță cum a plătit creditul de 10.000 de euro cu 3000 de lei pe lună

Ludovic Orban a afirmat, joi, că datoria de 10.000 de euro pe care o avea în urma unui credit nu mai apare în declarația de avere, deoarece aceasta a fost achitată. Premierul a precizat că datoria nu a fost achitată în anul 2018, când a avut venituri de aproximativ 3.000 de lei pe lună, conform Mediafax.

„ Păi normal că nu a mai apărut, pentru că a fost achitată”, a spus Ludovic Orban, întrebat cum a reușit să achite suma de 10.000 de euro pe care o avea datorie în anul 2017.

Întrebat din ce bani a achitat creditul, în condițiile în care a avut un venit de aproximativ 3000 de lei în anul 2018, premierul a răspuns: „Păi nu a fost achitată în 2018”.

Șeful Executivului a afirmat, totodată, că e un om modest și că a cheltuit precum „un om normal”.

„Sunt un om simplu, care pot spune chiar că sunt auster și cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal. Sigur că în viață ai ani mai buni, ani mai răi, luni mai bune, luni mai rele, nu întotdeauna trăiești strict din venitul pe care îl încasezi pe parcursul unui an, ci și din veniturile pe care le-ai avut anterior sau din alte cheltuieli. Eu sunt după 30 de ani de carieră în viață publică, perioada în care am deținut funcții extrem de importante în statul român, de la viceprimar general al Capitalei până la funcția de ministru al Transporturilor, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, parlamentar, acum prim-ministru. Ce puteți vedea este că mă trăit strict din indemnizația pe care am primit-o pentru funcțiile publice pe care le-am deținut, și cred că asta este lucrul cel mai important. Faptul că au existat anumite, să le spunem, perioade în care să spun nu am înregistrat venituri, și aici vreau să rețineți că nu m-am dus și nu am cerut nici un ajutor de șomaj în perioada respectivă. Iar în marte parte faptul că pe unele companii s-a pus presiune signifiantă din cauza faptului că au îndrăznit să facă un contract de muncă cu mine a arătat totuși anormalitatea statului român, condus de PSD”, a adăugat Orban.

Ludovic Orban și-a publicat declarația de avere și potrivit documentului premierul a obținut venituri în 2018 de aproximativ 3000 de lei pe lună.

Potrivit declarației de avere din 19.01.2017 publicată pe site-ul Camerei Deputaților, Ludovic Orban avea un credit contractat în anul 2014 în valoare de 10.000 de euro.