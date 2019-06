Codrin Ștefănescu a stârnit ropote de aplauze la Congresul PSD: Liviu Dragnea este deținut politic

Codrin Ștefănescu, candidat la funcția de secretar general al PSD, susține că Liviu Dragnea este deținut politic. La această afirmație, întreaga sală a Congresului izbucnit în aplauze.

”Mi s-a cerut și mie să mă schimb și să uit. Nu pot să mă schimb, nu pot să uit, nu pot să uit că aici în sală avem oameni care au fost călcați în picioare. Am fost alături de tine Olguța Vasilescu când te-au încătușat degeaba, am fost alături Mircea Cosma, am fost alături de toți colegii noștri, am fost alături de președintele nostru care acum se află în pușcărie, am stat alături de el până la capăt. Eu o spun clar: astăzi, Liviu Dragnea este pur și simplu deținut politic!”, a spus Codrin Ștefănescu.