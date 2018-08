Codrin Ștefănescu, despre protestul diaspora: Sunt frații noștri. Nu cred ca o sa fie atat de multa lume cat sperau cei care sta in spatele organizarii

Codrin Ștefănescu susține că preocupările românilor din diaspora nu sunt legate de demisia guvernului, ci aceste nemulțumiri sunt asumate de cei care au participat des la protestele din fața Guvernului.

"Nu cred ca o sa fie atat de multa lume cat sperau cei care sta in spatele organizarii acestui protest ca romanii se ocupa cu totul de alte lucruri. Noi stim foarte bine care sunt problemele in diaspora. Toți se gândesc la țara lor, urechile trebuie să fie deschise tuturor guvernelor și administrațiilor că sunt frații noștri, investesc tot aici", a spus Stefanescu la Digi24.

Întrebat despre solicitarea de demisie a Vioricăi Dăncilă formulată de protestatari și de nemulțumirile privind guvernarea, Codrin Ștefănescu a spus:

"Nici pe de parte nu sunt astea problemele romanilor nostri, fratilor care lucreaza in strainatate, astea sunt ale lui Dide și alții, care nu au serviciu, in schimb au aparatura de ultimă generație, si inca o mana de extremisti care au nevoie de asistenta medicala. Acest miting trebuia sa fie neasumat politic. Îsi asuma mitingul urmatorii: PNL prin Orban, se ridica USR: astia sunt #rezist, mai mult, vine Ciolos cu o echipa care va incerca să își lansese candidatura in mijlocul multimii".