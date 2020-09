Codrin Ștefănescu o susține pe Firea în lupta pentru București: 'Nu cedați Capitala reprezentanților statului paralel!'

Cu toate că este în relații amicale cu Gabriela Firea, fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu o susține în lupta pentru Primăria Capitalei, făcând totodată un apel la bucureșteni să nu cedeze orașul „reprezentanților statului paralel”.

„Hārtuitā și vânatā in fiecare zi! Injuratā birjāreste și amenintatā cu pușcāria! Urmāritā, monitorizatā și pânditā chiar și in timpul petrecut alāturi de copii și de familie! Tintā a unor atacuri de o murdārie infinitā! Nu sunt in relații amicale cu ea, știți bine asta. Chiar nu e un secret! Dar nu pot sā nu-i fiu alāturi in astfel de momente! Și sā vād diferența uriașā dintre ea și siniștrii sāi adversari care calcā pe cadavre pentru fotoliul de Primar General al Capitalei! Nu e normal sā predām Bucureștiul in mâinile lui Plicușor sau ale lui Petrov! Ar fi cel mai cumplit coșmar pentru noi toți! Nu cedați Capitala reprezentanților statului paralel! Gândiți-vā cu atenție la ceea ce v-am spus!”, scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.