Codrin Ștefănescu ripostează după atacul lui Iohannis la adresa lui Dăncilă: 'Sunt gesturi care îi enervează foarte mult pe români'

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că atacul lansat de președintele Klaus Iohannis la premierul Viorica Dăncilă, în discursul susținut la Consiliul Național al PNL, este un gest care nu face decât să îi enerveze foarte mult pe români.

"Acestea sunt gesturi, declarații și fapte care nu fac decât să îi enerveze foarte mult pe români și să reducă foarte mult puțina încredere de care se mai bucură Iohannis și ai lui. De aici vine și disperarea și disperarea lor nu este legată de PSD, pentru că PSD este de neclintit în ceea ce privește preferințele electoratului, și nici de ALDE, la care fug pe zice trece tot mai mulți liberali care mai au încă simțul onoarei și minte ca să înțeleagă că se duc înspre prăpastie. Disperarea este legată de contracandidatul Cioloș care nu poate fi controlat tot de același sistem și sistemul îi dă lui Iohannis mesajul foarte clar «ori devii și mai slujitor al nostru și mult mai radical în a ne sluji, ori noi avem o contravariată la tine, băiatul care a condus guvernul de tehnocrați, așa cum poruncisem noi pe vremea respectivă»", a afirmat, sâmbătă pentru MEDIAFAX, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu.

După gafa 'balistică' a lui Mihai Fifor, a venit rândul unui alt ministru să-și rupă gâtul în greșeli: Cuvântul 'digitizare' i-a dat de furcă

Președintele Klaus Iohannis a declarat, referitor la discuția de vineri cu Viorica Dăncilă, că premierul i-a spus că nu știa că s-a publicat în Monitorul Oficial decizia de a delega atribuțiile pe perioada concediului său, telefonul venind după ce șeful statului a sesizat CCR.

Klaus Iohannis a făcut senzație la Consiliul Național al PNL: 'Sunteți alături de mine în această luptă?'. Discursul integral al președintelui

"Am ajuns să avem un Guvern irațional. Ieri am avut o discuție care m-a făcut să cred că avem un Guvern ireal. Dacă n-ar fi trist, ar fi de râs. O decizie publicată în Monitorul Oficial prin care instala un premier interimar. Surpriză am crezut că este atributul meu. După ce a înaintat acest demers, doamna prim-ministru a sunat să îmi spună că pleacă în concediu și că toate sunt bune. Asta după ce publicase acea decizie. I-am atras atenția că nu e bine totuși ce a făcut. Că acea decizie este profund neconstituțională. Și știți ce mi-a spus? Nu a știu că se publicase", a declarat sâmbătă Klaus Iohannis, în discursul susținut în cadrul Consiliului Național al PNL care a avut loc sâmbătă la Parlament.

Surse guvernamentale declaraseră că telefonul ar fi fost dat înainte de demersul șefului statului care a sesizat Curtea Constituțională pe această temă, cerând să se constate dacă este un conflict instituțional.

"Mai ireal decât așa ceva nu cred că se poate. Dragii mei, acest stil de conducere ireală, irațională nu poate să continue. E nevoie de o alternativă rațională. Trebuie să faceți tot ce se poate pentru a reveni raționalitatea și normalitatea în România", a mai spus Iohannis.