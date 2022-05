Colcăie nervii la USR! E denunțată o 'execuție cu porțile închise': 'Vedem iarăși care este nivelul de respect!'

Continuă luptele interne în USR-PLUS! Totul pleacă de la eventuala plecare a lui Dacian Cioloș din partid, dar și pe fondul unor nemulțumiri mai vechi adunate după fuziunea USR cu PLUS.

Accesul în Biroul Național al USR-PLUS pare interzis diasporei și membrilor marcanți ai USR PLUS neînregimentați în echipa de la conducere, trage un semnal de alarmă parlamentarul Irineu Darău, un contestatar al actualei conduceri din partid. Darău semnalează cazul lui Emanuel Stoica, despre care susține că reprezintă cel mai recent „abuz, cu intenția de a-l sancționa astfel încât să nu poată urca pe poziția cuvenită din BN, dacă va fi cazul. ”

„Vedem iarăși care este nivelul de respect al actualei conduceri USR față de diaspora. Pentru simplul fapt că, în cazul unor demisii, primul nume ce ar trebui să acceadă în Biroul Național nu este convenabil echipei de la conducere, Emanuel Stoica - fondator și fost lider al filialei Diaspora și actual membru al USR PLUS Brașov - este transferat cu forța înapoi la USR PLUS Diaspora, pregătindu-i-se diseară o execuție cu porțile închise. Cu girul Secretariatului General, care ignoră Statutul și regulamentele, sunt încălcate drepturile unui membru al USR PLUS Brașov și sunt uzurpate atribuțiile conducerii filialei din Brașov, una dintre cele mai democratice și performante din partid”, spune Irineu Darău, senator de Brașov.

Stoica, absolvent al Massachusetts Institute of Tehnology (MIT), a fost pe listele pentru Biroul Naţional și este, în prezent, membru supleant. „Avem în fața noastră încă un probabil abuz care va eroda, din nou, democrația, meritocrația și încrederea în USR PLUS. L-am primit pe Emanuel în rândurile filialei de Brașov tocmai pentru a ne întări cu un om meritoriu și pentru a-l proteja de abuzuri. Cu siguranță nu îl vom lăsa singur. Le transmit celor din conducere: și în democrație și într-un partid există niște linii roșii care nu pot fi trecute. Dacă se îndrăznesc alte încălcări ale oricăror reguli de bun simț, vor exista consecințe și orice se poate întâmpla. USR PLUS nu este o organizație în care să meargă militarizarea sau să se înfăptuiască democrație cu ranga. Conducerea nu are un cec în alb prin care poate să facă orice fără consecințe. Îmi asum că voi lupta până la capăt astfel încât lucrurile să nu o ia razna și acele linii roșii să nu fie depășite", acuză Darău.