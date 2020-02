Colecţia Corint Fiction lansează primul roman: 'Orfani în Brooklyn' - Jonathan Lethem

„Orfani în Brooklyn”, de Jonathan Lethem, este primul roman lansat în colecţia Corint Fiction, coordonată de Ana Antonescu, a transmis editura.

„Suntem foarte bucuroşi să putem oferi cititorilor noştri titluri premiate, apreciate la nivel internaţional, semnate de autori cunoscuţi. Colecţia debutează cu un roman celebru, «Orfani în Brooklyn», de Jonathan Lethem (februarie), şi continuă cu «The Good Shepherd», de C.S. Forester (aprilie), şi «Girl, Woman, Other», de Bernardine Evaristo (mai)”, se arată în comunicatul remis News.ro.

Citește și: Au început filmările pentru cel de-al doilea sezon din serialul 'The Witcher'. Un actor din Game of Thrones, în distribuție

Romanul „Orfani în Brooklyn/ Motherless Brooklyn”, de Jonathan Lethem, a fost recompensat cu National Book Critics Circle Award, Macallan Gold Dagger Award şi Salon Book Award, şi ecranizat anul trecut de Edward Norton.

Lionel Essrog este măscăriciul Brooklynului, un orfan pe care impulsurile sindromului Tourette de care suferă îl fac să latre, să numere şi să masacreze limba engleză în cele mai surprinzătoare şi originale moduri. Împreună cu trei prieteni de la Orfelinatul pentru băieţi „St Vincent”, Lionel munceşte pentru agenţia măruntului mafiot Frank Minna. Atunci când şeful său este înjunghiat mortal, lumea lui Lionel este zdruncinată din temelii.

Citește și: USR prezintă 'lista transferurilor' de primari și parlamentari ex-PSD la PNL în prag de alegeri: 'Încearcă să-i păcălească iar pe români?'

Jonathan Lethem s-a născut pe 19 februarie 1964, în Brooklyn (New York). A debutat în 1994 cu romanul „Gun, with Occasional Music”, o îmbinare de SF şi intrigă poliţistă. Au urmat alte trei opere SF – „Amnesia Moon” (1995), „As She Climbed Across the Table” (1997) şi „Girl in Landscape” (1998). În 1999, a devenit celebru odată cu publicarea romanului „Motherless Brooklyn”, distins cu numeroase premii. În 2003, volumul „The Fortress of Solitude” a fost bine primit de public şi de critică, figurând în topul bestsellerurilor New York Times. Lista scrierilor sale continuă cu: „You Don’t Love Me Yet” (2007), „Chronic City” (2009), „Dissident Gardens” (2013), „A Gambler's Anatomy” (2016) şi „The Feral Detective” (2018).

„The Good Sheperd” va fi curând prezent pe marile ecrane, cu Tom Hanks în rol principal. Romanul lui Forester (născut la Cairo, în 1899) are în centru misiunea comandantului George Krause de a proteja un convoi de 37 de nave comerciale care se deplasează pe apele îngheţate ale Atlanticului de Nord, din America spre Anglia. Timp de 48 de ore, Krause se va lupta cu epuizarea, foamea şi setea pentru a proteja mărfurile în valoare de 50 de milioane de dolari şi vieţile a 3.000 de oameni. Declarat unul dintre cele mai bune romane la publicarea sa, în 1955, „The Good Shepherd” este o captivantă creaţie clasică având ca temă luptele navale din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, scrisă de unul dintre maeştrii secolului al XX-lea, pasionaţi de poveştile mării.

Citește și: Scandal-monstru în Poliție! Pe cine ar proteja Marcel Vela – Reacție dură, după articolul Bugetul.ro

Din Newcastle în Cornwall, de la începutul secolului al XX-lea şi până la primele decade ale secolului XXI, „Girl, Woman, Other” (recompensat cu Booker Prize 2019) urmăreşte evoluţia a 12 personaje în călătoriile lor personale prin Marea Britanie, pe parcursul ultimei sute de ani. Fiecare dintre ele caută ceva – un trecut comun, un viitor neaşteptat, un loc numit „acasă”, un loc în care să se potrivească.