VIDEO Combatanții pro-ucraineni ar fi cucerut un sat din Rusia: Kremlinul reacționează dur

O grupare de combatanţi ruşi susţinuţi de Ucraina a anunţat marţi că a preluat controlul asupra unui sat în Rusia situat în apropierea graniţei ucrainene, în cadrul unor incursiuni terestre în regiunile ruse Kursk şi Belgorod, ce survin concomitent cu un atac masiv ucrainean cu drone şi rachete asupra unor ţinte multiple pe teritoriul Rusiei şi care a avariat serios o rafinărie, relatează agenţiile AFP şi EFE, arată Agerpres.

"Satul Tiotkino, în regiunea Kursk, este complet sub controlul forţelor de eliberare ruse", afirmă pe Telegram gruparea formată din combatanţi ruşi pro-ucraineni autointitulată "Legiunea Libertăţi Rusiei". "Armata lui (Vladimir) Putin părăseşte rapid satul, lăsând în urmă provizii şi arme grele", mai susţine aceeaşi grupare.

În paralel, în unul dintre cele mai puternice atacuri ucrainene cu drone asupra Rusiei de la începutul războiului declanşat de aceasta din urmă în februarie 2022, armata rusă afirmă că a doborât 25 de drone deasupra mai multor regiuni ruse, inclusiv Moscova, Leningrad, Belgorod, Kursk, Briansk, Tula şi Oriol. Sunt raportate între timp mai multe alte atacuri.

Oficiali ruşi afirmă că dronele ucrainene au ţintit în special o serie de instalaţii energetice, declanşând un incendiu la rafinăria de petrol NORSI. Potrivit unor surse din industria petrolieră citate de Reuters, unitatea principală de distilare a rafinăriei este avariată, ceea ce înseamnă că cel puţin jumătate din producţia acestei rafinării este oprită.

Rusia şi Ucraina au folosit fiecare drone în atacuri reciproce asupra infrastructurilor critice, instalaţiilor militare şi concentrărilor de trupe în cei doi ani de război, Kievul axându-şi în ultimele luni loviturile cu drone asupra infrastructurii energetice ruse, cum ar fi rafinăriile sau depozitele de petrol. O dronă s-a prăbuşit marţi şi peste sediul primăriei din Belgorod, oraş rus situat în apropierea graniţei ucrainene, potrivit guvernatorului local Viaceslav Gladkov.

Poziția ministerului rus al Apărării

La Moscova, Ministerul rus al Apărării a scris într-un mesaj postat pe Telegram că "formaţiunile teroriste ucrainene, cu sprijinul tancurilor şi vehiculelor blindate de luptă, au încercat să invadeze teritoriul Federaţiei Ruse", referindu-se la incursiunile combatanţilor ruşi pro-ucraineni în regiunile Kursk şi Belgorod. Atacatorii, susţine acelaşi minister, au fost respinşi de trupele ruse, cu sprijinul aviaţiei şi artileriei, care le-au provocat 60 de morţi.

Ce transmite Kremlinul

La rândul său, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a denunţat "activitatea teroristă" ucraineană desfăşurată înaintea alegerilor prezidenţiale ce vor avea loc în Rusia de vineri până duminică. "Militarii noştri fac tot ce este necesar. Sistemul de apărare antiaeriană funcţionează. Desigur, continuă activitatea teroristă ucraineană, încercările regimului de la Kiev de a ataca instalaţii civile", a spus Peskov.

În acest timp, pe frontul din Ucraina, armata rusă a susţinut marţi că a ocupat încă un sat în Ucraina, satul Nevelské, în apropierea oraşului Doneţk, la o zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski declarase că armata ucraineană a stopat înaintarea armatei ruse revenite în ofensivă după eşecul contraofensivei ucrainene din vara trecută.

Footage of a Russian tank belonging to the "Russian Volunteer Corps" shelling positions of the kremlin occupational formations.https://t.co/mUH9IzVHxu pic.twitter.com/SjlwUZJYGs — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 12, 2024