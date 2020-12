Comedia 'Miami Bici', drama '1917' şi thrillerul 'Tenet' se numără printre filmele cu cele mai mari încasări

Comedia românească „Miami Bici”, drama „1917” a lui Sam Mendes şi thrillerul „Tenet” al lui Christopher Nolan se numără între filmele care au generat cele mai mari încasări pe marile ecrane din ţară anul acesta.

Cumulat, primele zece clasate în topul românesc al anului au generat încasări de aproximativ 38 de milioane de lei, cu 43,6% mai puţin faţă de cât au reprezentat primele zece filme ale anului trecut, fapt cauzat de închiderea sălilor de cinema mare parte din 2020 în contextul pandemiei, potrivit news.ro.

Comedia „Miami Bici”, regizată de Jesús del Cerro, cu Matei Dima şi Codin Maticiuc în rolurile principale, a fost vizionată de 552.238 de spectatori şi a generat încasări de 11.603.217 lei, potrivit datelor Cinemagia. Filmul lansat pe 21 februarie a înregistrat şi cel mai bun weekend de debut al anului, cu încasări de 3,35 milioane de lei.

Ion şi Ilie, doi tineri dintr-un mic oraş din România, pleacă în Miami pentru a trăi atât „Visul american”, cât şi visul românesc de a „îmbogăţi rapid”. Odată ajunşi acolo, ei sunt prinşi în planul lui Mişu, un român stabilit în Florida, care face afaceri dubioase.

Locul al doilea între lungmetrajele care au generat cele mai mari încasări anul acesta este ocupat de comedia de acţiune „Băieţi răi pe viaţă/ Bad Boys for Life”, cu Will Smith şi Martin Lawrence în rolurile principale. Filmul a debutat pe 17 ianuarie pe primul loc în box office-ul românesc. A fost urmărit, în cele 15 săptămâni de prezenţă pe marile ecrane, de 419.184 de spectatori şi a generat încasări de 9.381.164 de lei.

Regizat de Adil El Arbi şi Bilall Fallah, lungmetrajul este al treilea film din seria „Bad Boys”, lansată în 1995. Detectivii Mike Lowrey şi Marcus Burnett revin în acţiune când cineva începe să ucidă oameni ce au legătură cu un caz mai vechi.

„Dolittle”, lansat tot pe 17 ianuarie, a rulat timp de 12 săptămâni pe marile ecrane româneşti, timp în care a fost vizionat de 129.684 de spectatori şi a generat încasări de 2.747.830 de lei.

Robert Downey Jr. este Dolittle în producţia Universal Pictures. Protagonistul este un bărbat ce poate vorbi cu animalele şi care porneşte într-o aventură periculoasă pentru a o salva pe tânăra regină a Angliei.

Drama de război „1917: Speranţă şi moarte”, regizată de Sam Mendes, recompensată cu trei trofee Oscar din zece nominalizări, a fost lansată pe 21 ianuarie. În opt săptămâni, filmul a fost vizionat de 118.459 de spectatori şi a generat încasări de 2.506.287 de lei.

Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Richard Madden, Mark Strong, George MacKay şi Colin Firth fac parte din distribuţie. Acţiunea filmului are loc în timpul Primului Război Mondial, când doi soldaţi britanici primesc misiunea de a transmite un mesaj în teritoriul inamic şi ar putea salva astfel vieţile a 1.600 de militari.

„La cuţite/ Knives Out”, în care un detectiv investighează moartea patriarhului unei familii excentrice, a rulat, din 3 ianuarie, timp de opt săptămâni în care a fost vizionat de 106.193 de spectatori şi a generat încasări de 2.263.297 de lei. Filmul este regizat de Rian Johnson, iar din distribuţie fac parte Daniel Craig, Ana De Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis şi Don Johnson.

Filmul de acţiune „Păsări de pradă şi fantastica Harley Quinn/ Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, cu Margot Robbie şi Ewan McGregor în distribuţie, ocupă locul al şaselea în rândul celor mai vizionate filme pe marile ecrane româneşti. Lansat pe 7 februarie, filmul a fost vizionat, în decurs de şase săptămâni, de 98.157 de spectatori şi a generat încasări de 2.203.163 de lei.

Lungmetrajul regizat de Cathy Yan o are în centru pe Harley Quinn, care, după ce se desparte de Joker, se alătură supereroilor Black Canary, Huntress şi Renee Montoya pentru a salva o fată de un temut infractor.

Filmul horror „Blestemul/ The Gudge”, regizat de Nicolas Pesce, a fost lansat pe 3 ianuarie şi a rulat în România timp de nouă săptămâni, în care a fost vizionat de 101.729 de spectatori şi a generat încasări de 2.060.483 de lei.

„Gangsteri cu stil/ The Gentlemen” al lui Guy Ritchie, cu Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant şi Colin Farrell în distribuţie, a avut premiera românească pe 31 ianuarie. Lungmetrajul de acţiune a fost vizionat, timp de şapte săptămâni, de 88.455 de spectatori şi a generat încasări de 1.944.579 de lei.

Filmul de aventuri „Sonic the Hedgehog”, adaptare a jocului video omonim, a fost lansat pe 21 februarie. Timp de zece săptămâni, el a fost vizionat de 84.867 de spectatori şi a generat încasări de 1.765.982 de lei. Din distribuţie fac parte James Marsden, Jim Carrey şi Ben Schwartz, care şi-a împrumutat vocea ariciului albastru.

Locul al zecelea în clasamentul românesc al anului este ocupat de thrillerul „Tenet” al lui Christopher Nolan, lansat pe 18 septembrie. În decurs de opt săptămâni, el a fost vizionat de 64.377 de spectatori şi a generat încasări de 1.515.781 de lei.

Prima superproducţie lansată după perioada de izolare, „Tenet” îi are în distribuţie oe John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki şi Kenneth Branagh. Washington este protagonistul. Înarmat cu un singur cuvânt - „Tenet" - el luptă pentru supravieţuirea întregii omeniri şi călătoreşte prin lumea crepusculară a spionajului internaţional într-o misiune care se va desfăşura dincolo de timpul real.