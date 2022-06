Comisia Europeană va da undă verde aderării Ucrainei la Uniunea Europeană (Politico.eu)

Jurnaliștii de la Politico, care citează înalți oficiali europeni, anunță faptul că reprezentanții Comisiei Europene se pregătesc să anunțe că au dat undă verde candidaturii Ucrainei la Uniunea Europeană.

Următorul pas pentru Ucraina va fi, însă, mult mai dificil, asta pentru că trebuie să primească un vot favorabil din partea celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Există o întreagă dezbatere în Uniunea Europeană privitor la integrarea Ucrainei și este dificil de obținut consensul.

Politico, citing officials privy to the information, said the European Commission will recommend granting Ukraine official EU candidate status following discussions on June 13.