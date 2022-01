Comitetul Director al Federaţiei Române de Schi Biatlon nu dă înapoi. Ania Caill nu va fi selecționată pentru JO de la Beijing

Comitetul Director al Federaţiei Române de Schi Biatlon a anunţat, într-un comunicat remis, marţi, AGERPRES, că îşi menţine decizia de a nu o selecţiona pe schioarea Ania Caill pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing (4-20 februarie).

''Comitetul Director al FRSB îşi menţine ferm poziţia faţă de alcătuirea lotului olimpic pe discipline, respectând documentele programatice probate de Adunarea Generală, Statutul, Regulamentele interne şi cele internaţionale precum şi Codul Etic, şi nu va ceda presiunilor neprincipiale, făcute de la diferite paliere, presiuni şi intervenţii care încalcă flagrant orice normă sportivă, precum şi Charta Olimpică, document care, în Capitolul 3, garantează independenţa şi autonomia federaţiilor internaţionale (şi, prin corespondenţă, a federaţiilor naţionale afiliate) în administrarea/gestionarea disciplinelor sportive. Parafrazându-l pe Einstein (dar nu până la capăt), 'nu putem face acelaşi lucru în mod repetat şi să ne aşteptăm la rezultate diferite!''', precizează forul naţional în comunicat.Federaţia consideră că ''ar fi trebuit să răspundă unor acuze nefondate, lansate de o sportivă care se autopropune în lot, nu pe baza rezultatelor, ci în urma unor presiuni şi a unor scandaluri care prejudiciază imaginea federaţiei, a sportivilor legitimaţi şi, în general, a sportului''.FRSB precizează că ''participarea sportivilor de performanţă la competiţiile majore de obiectiv, printre care şi Jocurile Olimpice de iarnă, se face urmare a respectării unui traseu de pregătire şi de competiţii asumat în planurile de pregătire aprobate de Comitetul Director, în concordanţă cu obiectivele şi cu strategia stabilite în Adunările Generale. Obţinerea calificării conform baremurilor stabilite de federaţiile internaţionale nu reprezintă un criteriu exclusiv, mai importantă fiind încadrarea în criteriile de eligibilitate şi respectarea statutului, a normelor, a regulamentelor şi a codului etic''.Conform strategiei pe termen mediu şi lung, "Împreună construim pentru viitor", în cazul schiului alpin, federaţia de câţiva ani implementează programul Cod alPIN 2030, prin care doreşte să construiască, ''în jurul unor copii şi juniori de perspectivă, un lot care în 2030 să fie apt de marea performanţă''. Din acest motiv, Comisia de specialitate a decis ca, pentru condiţiile de pregătire din România, federaţia să îşi concentreze atenţia către probele tehnice, şi mai puţin pe probe de viteză, deoarece România nu deţine infrastructură necesară, participarea la Jocurile Olimpice a unor tineri de perspectivă, cu potenţial de creştere dovedit, se înscrie în strategia generală a FRSB.''Faptul că sportiva Ania Caill nu a fost inclusă în lotul olimpic se datorează exclusiv trendului descendent, cel mult staţionar, al rezultatelor obţinute la competiţiile importante. Urmare unei intervenţii neinstituţionale regretabile, Ania Caill a participat anul trecut la Campionatele Mondiale, unde s-a clasat ultima la o probă, iar la alta nu a participat, deşi, în cadrul presiunilor făcute, afirma că neparticiparea sa răpeşte şansa României la o medalie! Rezultatele ultimelor sezoane la competiţiile importante arată că sportiva Ania Caill nu are nicio perspectivă de creştere a performanţei, iar faptul că, în România, este singura sportivă legitimată care abordează probele de coborâre nu poate echivala cu autoproclamatul titlu de 'cea mai bună schioare a României'. Pentru că participarea la Jocurile Olimpice presupune un efort financiar din bani publici, considerăm iresponsabilă includerea în lot a unei sportive ale cărei evoluţii submediocre sunt certe, ba mai mult, certificate de rezultatele foarte slabe din ultimele sezoane. FRSB este responsabilă pentru participarea la competiţiile majore de obiectiv (campionate mondiale, europene şi Jocuri Olimpice), şi nu se poate transforma în agenţie de turism a unor sportivi care nu îşi propun obiective de performanţă, ci doar bifarea unor concursuri'', subliniază FRSB.Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anunţat, marţi, că a solicitat o explicaţie Federaţiei Române de Schi Biatlon pentru neselecţionarea schioarei Ana Caill, subliniind că ''fiecare răspunde'' pentru rezultatele pe care le produc deciziile luate.Tot marţi, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, pentru AGERPRES, că o explicaţie pentru absenţa Aniei Caill din lotul României pentru Beijing o poate oferi doar Federaţia Română de Schi Biatlon.Ania Monica Germaine Caill (26 de ani), sportivă născută în Franţa care reprezintă România, s-a arătat nemulţumită de faptul că Federaţia Română de Schi Biatlon a decis să o trimită în locul ei la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing pe Maria Constantin, sportivă aflată pe locul 1.700 în clasamentul mondial."Nu sunt pe lista pentru Olimpiada de la Beijing. Am făcut tot ce era posibil să fiu inclusă pe listă, fiind de departe cea mai bună româncă. Deoarece anumite persoane au avut îndrăzneala să spună că punctajul internaţional nu este relevant, am venit să mă confrunt direct cu fetele din lot la probele lor, renunţând la o etapă de Cupa Europei de coborâre. Rezultatul este clar. Cel puţin la proba de uriaş, sunt în faţa ei (n.r. - a Mariei Constantin) indiscutabil. Rezultatul primei manşe de concurs ca dovadă. Sunt tristă, dar mai ales dezamăgită de tot sistemul din România. Acum sportiva aleasă de federaţie este pe locul 1.700 mondial şi nu este calificată. Eu sunt calificată, aş fi participat la 4 probe, particip constant în Cupa Mondială şi ajung în mod regulat la 4 secunde de câştigătoare la evenimentele majore. Sportiva aleasă de federaţie nu este calificată, are dreptul de participare doar la 2 probe, nu are nicio experienţă în Cupa Mondială şi ajunge la 22 de secunde de câştigătoare. Insist pe faptul că nu am nimic personal cu sportiva. Acestea sunt doar fapte. Consider că trebuie să respectăm sportul nostru atât de frumos. Legat de Ministerul Sportului şi de Comitetul Olimpic şi Sportiv Roman, le-am adus la cunoştinţă de toate rezultatele, dar nu au făcut nimic", a scris Ania Cail pe pagina personală de Facebook.Schioarea Ania Caill a reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang din 2018 unde a obţinut locul 28 în proba de coborâre şi locul 36 la slalom super-uriaş.