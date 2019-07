Concert electrizant la București: Trupele Bon Jovi şi The Cure spectacol de zile mari în Piața Constituției

Trupele Bon Jovi şi The Cure vor concerta mai mult de 2 ore, duminică, respectiv luni, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, anunţă organizatorii, D&D East Entertainment, potrivit news.ro.

Accesul la evenimentul de duminică va putea fi făcut începând cu ora 14:30. La ora 17:15 vor începe concertele. Gramofone va urca prima pe scenă, urmată, de la ora 18:30, de FiRMA.

Bon Jovi va cânta două ore şi jumătate, începând cu ora 20:30.

Luni, accesul va fi făcut de la ora 15:00. Prima trupă a serii va fi Coma, care va cânta începând cu 15:30. Ea va fi urmată de Days of Confusion, de la ora 16:30, God is an Astronaut, de la 17:45 şi Editors, de la ora 19:00.

The Cure va cânta de la ora 20:45 până la ora 23:00.

Turneul „This House Is Not For Sale” al trupei Bon Jovi a ajuns în Europa pe 31 mai, iar concertul de la Bucureşti va încheia această serie de show-uri. Grupul cântă în formula: Jon Bon Jovi (voce, chitară), David Bryan (clape), Tico Torres (baterie), Hugh McDonald (bas), John Shanks (coproducător), Everett Bradley (multi-instrumentist) şi Phil X (chitară). Acesta va fi al doilea concert Bon Jovi la Bucureşti. Formaţia a mai cântat în iulie 2011, în Piaţa Constituţiei.

Trupa britanică The Cure, care a împlinit anul trecut patru decenii de activitate, va concerta acum pentru prima dată în România. Inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2019, formaţia este considerată inovatoare a stilurilor post-punk şi goth.