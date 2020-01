Concerte 2020: SAGA, primul mare festival electro din București, Celine Dion și Papa Roach

SAGA, primul mare festival de muzică electronică din Capitală, primul concert al lui Celine Dion și primul show Papa Roach de la noi, alături de revenirea în România a Larei Fabian, a Tarjei Turunen, a Pink Martini şi a lui David Garrett se numără printre evenimentele muzicale majore din 2020, potrivit Mediafax.

SAGA, primul festival de muzică electronică de mare amploare din București, va avea loc între 5 și 7 iunie, în Parcul Izvor, și le va aduce pasionaților genului și nu numai o experiență muzicală de neratat: peste 150 de artiști și cinci scene care vor găzdui show-uri de-a lungul a trei zile de concerte și de distracție. Primele confirmări importante sunt Disclosure, Don Diablo, Tiesto, Faithless DJ Set, Marshmello, Meduza, Alan Walker, Sam Feldt și Sigala. Tiësto vine la SAGA Festival pentru a susține singurul său show din România din vara lui 2020.

Trupa americană de rock alternativ Papa Roach are o activitate neîntreruptă din 1993, iar componența ei este neschimbată din 1996. Are zece albume la activ, al căror stil pendulează între nu metal, rap metal și alternative metal. Materialele ei discografice au ajuns în topurile din întreaga lume, generând vânzări de peste 20 de milioane de unități. Trupa a fost nominalizată de două ori la premiile Grammy și o dată la MTV Awards. Primul ei succes major a fost înregistrat cu piesa "Last Resort". Formația va concerta la București pe 3 martie.

Celine Dion, una dintre cele mai recunoscute, respectate și de succes artiste din industria muzicală, vine pentru prima dată în România, la București, pe Arena Națională. Celine Dion a câștigat 2 premii Oscar, 5 Grammy-uri și un Billboard Icon Award pentru întreaga carieră, a dominat clasamentele pop ale anilor 1990 și a vândut peste 250 de milioane de albume în cei peste 35 de ani de carieră. Cel mai nou album al artistei, "Courage", a fost lansat pe 15 noiembrie 2019 și este cel de-al doisprezecelea de studio în limba engleză al cântăreței canadiene. În turneul de promovare a albumului, Celine Dion va ajunge în peste 100 de orașe din întreaga lume, printre ele numărându-se și Bucureștiul.

David Garrett, superstarul care a cucerit publicul din România în anul 2018, cu două reprezentații sold-out ale concertului "Explosive Live", precum și cu programele extraordinare de muzică clasică din cadrul Festivalului Internațional George Enescu, revine în 2020 pentru două concerte, la București și Cluj-Napoca. Concertele fac parte din turneul mondial "Unlimited Live" și vor avea loc pe 21 octombrie, la Sala Palatului din Capitală, iar pe 23 octombrie, la BT Arena din Cluj-Napoca.

Cea de-a opta ediție a festivalului Electric Castle va avea loc în perioada 15-19 iulie pe domeniul Castelului Banffy din Cluj-Napoca. Primii artiști anunțați sunt Twenty One Pilots, Foals, The Neighbourhood, Fisher, ZHU, Floring Points, Rezz, Tycho, Amon Tobin, Alec Benjamin, Purple Disco Machine, Camo & Krooked, High Contrast, Urbandawn, MC Dynamite și Meute.

Cea de-a patra ediție a festivalului Neversea va avea loc în perioada 2-5 iulie la Constanța, pe plaja Neversea.

În 2020 festivalul Summer Well împlinește 10 ani. Ediția aniversară se va desfășura în perioada 7-9 august pe Domeniul Știrbey din Buftea. Festivalul va cuprinde trei zile, începând cu Night Picnicul de vineri. Numele deja confrmate sunt Woodkid, Of Monsters and Men și Nothing but Thieves.

Untold a devenit încă de la prima ediție unul dintre cele mai renumite și așteptate evenimente muzicale din lume, atât de către fani, cât și de către artiștii care au urcat pe scene. Untold s-a plasat ani la rând, în topuri de specialitate, înaintea unor festivaluri cu tradiție și renume din Europa. Anul acesta, festivalul va avea loc între 30 iulie și 2 august, pe Cluj Arena.

Lara Fabian va concerta la Sala Polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca, pe 14 ianuarie, și Sala Palatului din București, pe 3 februarie. Cântăreața de origine belgiană revine astfel la Cluj după un prim concert în 2016. Evenimentul este programat după ce în luna noiembrie a acestui an artista și-a anulat în ultima clipă trei concerte din România (unul la Craiova și două la București) din cauza unor probeme de sănătate. Concertul de pe BT Arena face parte din turneul "50 World Tour", care promovează "Papillon", cel de-al 14-lea material de studio al artistei și cel de-al 10-lea album în limba franceză. "50 World Tour" marchează a 50-a aniversare a Larei Fabian, ea împlinind această vârsta pe 9 ianuarie.

Tarja Turunen revine în România pe 23 ianuarie, pentru a-i oferi publicului său o noapte memorabilă, aceasta interpretând toate hiturile care au făcut-o celebră. Mai mult decât atât, starul finlandez va prezenta un concept ce se va desfășura exclusiv la București, pe scena Circului Metropolitan. o viziune 360 de grade susținută de proiecții special gândite să le ofere spectatorilor o experiență muzicală intimă la superlativ. Fanii prezenți la concert vor scrie istorie alături de artista pe noul ei DVD.

Pink Martini revine la Sala Palatului din București pe 30 martie. Inspirându-se din muzica tuturor popoarelor și dorind să includă într-un repertoriu fără reproș toate genurile - de la pop, până la jazz și muzică clasică - , Thomas Lauderdale a fondat Pink Martini în 1994. Douăzeci și cinci de ani mai târziu, cântând în 22 de limbi, Pink Martini susține turneele în întreaga lume. În 2014, trupa Pink Martini a fost inclusă în Hollywood Hall of Fame.

Goran Bregović revine la Sala Palatului din București pe 2 aprilie, pentru un show în care va cânta toate hiturile din carieră, alături de trupa sa: Wedding & Funeral Orchestra. Goran Bregović este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști balcanici, legătura sa cu România fiind foarte strânsă. Cu o carieră de peste 45 de ani, a cucerit cu muzica sa toți ascultătorii de pe întreg mapamondul, colaborând cu artiști ca Iggy Pop, Eugene Hutz de la Gogol Bordello și Cesaria Evora și compunând coloana sonoră a filmelor "Time of the Gypsies", "Arizona Dream" și "Underground", regizate de Emir Kusturica.

Timpuri Noi va lansa albumul "Moldova Mon Amour", pe 30 ianuarie, în Quantic Club din București, trupa Firma va lansa "Deșteptarea Primăverii" pe 20 martie în Expirat Club, iar Cargo sărbătorește 35 de ani de activitate la Arenele Romane, pe 16 mai.

Lista celor mai importante concerte anunțate pentru 2020:

Ianuarie

Lara Fabian - BT Arena (Sala Polivalentă) Cluj-Napoca, 14 ianuarie (19.00)

Tarja Turunen - Circul Metropolitan București (Globus), 23 ianuarie (20.00)

Februarie

Lara Fabian - Sala Palatului, București, 3 februarie (19.30)

The Mono Jacks - lansare album - Arenele Romane, București, 8 februarie (19.00)

Bruce Dickinson - Sala Radio, București, 8 februarie (20.00)

Luka Šulić (2Cellos) - Sala Palatului, București, 8 februarie (20.00)

Martie

Papa Roach și Hollywood Undead - Arenele Romane, București, 3 martie (19.00)

Mariza - Sala Palatului, București, 7 martie (19.00)

Richard Clayderman - La Belle Epoque - Ateneul Român, București, 15 martie (20.00)

FiRMA - lansare album "Deșteptarea Primăverii" - Expirat Club, București, 20 martie (18.30)

Tudor Gheorghe - Risipitorul de frumuseți - Sala Palatului, București, 20 martie (19.00)

Pink Martini - Sala Palatului, București, 30 martie (20.00)

Aprilie

Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band - Sala Palatului, București, 2 aprilie (19.00)

Andra - Pasión - Sala Palatului, București, 5 aprilie (20.00)

Stjepan Hauser - Sala Palatului, București, 16 aprilie (20.00)

Avishai Cohen - Sala Palatului, București, 22 aprilie (20.00)

Mai

Wardruna - Arenele Romane, București - 8 mai (19.00)

Cargo 35 de ani - Show Aniversar - Arenele Romane, București - 16 mai (18.00)

Retro Music Festival 2020, Romexpo, București, 29 mai (00.00)

Toto Cutugno - Sala Palatului, București, 29 mai (20.00)

Iunie

SAGA Festival 2020 - Parcul Izvor, București - 5 iunie (14.00) - 7 iunie

Iulie

Neversea 2020 - Neversea Beach, Constanța - 2 iulie (00.00) - 5 iulie

James Arthur - Arenele Romane, București - 9 iulie (19.00)

Electric Castle Festival 2020 - Castelul Banffy, Bonțida - 15 iulie (12.00) - 19 iulie

Il Volo - Sala Palatului, București, 15 iulie (20.00)

Celine Dion - Arena Națională, București, 29 iulie (17.00)

Rockstadt Extreme Fest 2020 - Cetatea Râșnov - 30 iulie (12.00) - 2 august

UNTOLD Festival 2020 - Cluj Arena - 30 iulie (14.00) - 2 august

August

Summer Well 2020 - Domeniul Știrbey, Buftea - 7 august (18.00) - 9 august

AWAKE Festival 2020 - Domeniul Teleki, Gornești - 14 august (00.00) - 16 august

Septembrie

Fall in Love Festival 2020 - Palatul Mogoșoaia - 4 septembrie (14.00) - 6 septembrie

Octombrie

David Garrett - Sala Palatului, București - 21 octombrie (20.00)

David Garrett - BT Arena (Sala Polivalentă) Cluj-Napoca, 23 octombrie (20.00)