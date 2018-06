Firmă de publicitate, mesaj pentru colaboratori: Agenția va fi închisă miercuri. Pe colegii noștri îi puteți găsi în fața Parlamentului

Agenția de publicitate Papaya Advertising a postat un mesaj pe pagina de Facebook în care anunță că firma va fi închisă miercuri, întrucât angajații vor merge la Palatul Parlamentului, începând cu ora 12.00. Miercuri, Parlamentul va vota moțiunea de demitere a Guvernului Dăncilă înaintată de opoziție.

"Dorim sa anuntam clientii, furnizorii si colaboratorii Papaya Advertising ca agentia va fi inchisa in ziua de miercuri, 27.06.2018. Am luat aceasta decizie pentru a da posibilitatea tuturor colegilor nostri sa aiba o zi libera, zi in care ii puteti gasi in fata Parlamentului, la intrarea dinspre parcul Izvor. Incepand cu ora 12.00.

Va multumim pentru intelegere.

Conducerea", este mesajul firmei.