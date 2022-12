Conducta baltică a început să funcționeze la capacitate maximă

Baltic Pipe a început să funcționeze la capacitate maximă. După trei ani de lucrări de construcție și pregătiri și mai îndelungate, gazoductul este acum gata. Aceasta leagă Norvegia, Danemarca și Polonia și contribuie la asigurarea securității aprovizionării în Europa.La 30 noiembrie 2022, Baltic Pipe a intrat în funcțiune la capacitate maximă, anunță nsenergybusiness.com.

Gazoductul a fost pus în funcțiune cu o capacitate parțială la 1 octombrie - acum este pregătit să trimită gaz la capacitate maximă, adică până la 10 miliarde de metri cubi de gaz pe an (BCM/a). Conducta Baltică conectează sistemele de gaze din Norvegia, Danemarca și Polonia.

"Este o zi importantă pentru noi în Europa. După un proces foarte intens, am atins obiectivul și putem deschide supapele de pe Baltic Pipe. Războiul din Ucraina și criza energetică rezultată au subliniat - din păcate - importanța acestui proiect. Prin construirea noii conducte de gaz, contribuim la îndeplinirea dorinței Poloniei de a deveni independentă de gazul rusesc. De asemenea, Baltic Pipe ajută Polonia să își transforme sistemul energetic de la cărbune la gaze naturale, ceea ce reprezintă un pas important pe drumul către o energie mult mai regenerabilă", a declarat Torben Brabo, director de relații internaționale în cadrul Energinet.

"A existat o cooperare excelentă între cele două țări și ne putem baza pe acest lucru atunci când vom colabora și mai strâns în domeniul energiei și al extinderii energiei regenerabile în viitor. Cooperarea transfrontalieră nu este doar o necesitate pentru a depăși criza energetică, ci și pentru a ne asigura că realizăm o tranziție ecologică sigură și eficientă", spune el.

Baltic Pipe consolidează securitatea aprovizionării în Polonia și în țările conectate la Polonia prin conducte de gaze. Aproximativ 80% din capacitatea conductei Baltic Pipe este rezervată pentru următorii 15 ani, dar toți furnizorii de gaze, inclusiv cei din statele baltice, Finlanda și Danemarca, au posibilitatea de a licita pentru capacitatea disponibilă în conductă și de a aproviziona consumatorii danezi cu gaze din Norvegia.

Punerea în funcțiune a gazoductului Baltic Pipe reprezintă punctul culminant al unor ani de pregătiri și lucrări de construcție în Marea Nordului, Danemarca și Polonia. În ultimii trei ani, Energinet a instalat 210 km de conductă în pământ în întreaga țară și aproape 110 km pe fundul mării.

De asemenea, Energinet a extins un terminal de recepție a gazelor în Jutlanda de Vest și a construit o nouă stație de comprimare în sudul Zealandiei. De-a lungul proiectului, au fost întâmpinate numeroase provocări, printre care vremea nefavorabilă, cu ploi timp de luni de zile, pandemia COVID 19 și un permis de mediu, care a fost retras și a trebuit să fie solicitat din nou.

"La Energinet, suntem obișnuiți cu proiecte de construcții mari. Cu toate acestea, aș dori să spun că Baltic Pipe a fost neobișnuit de complicat, printre altele din cauza provocărilor cu care ne-am confruntat și din cauza dimensiunii și complexității proiectului. De-a lungul drumului, am traversat autostrăzi și căi navigabile. Am trecut prin zone naturale protejate, zone de viață sălbatică și monumente antice, pe care, desigur, a trebuit să le protejăm. Am lucrat cu aproximativ 550 de proprietari de terenuri din 13 municipalități, deoarece conducta traversează terenurile lor", a declarat Søren Juul Larsen, manager de proiect pentru Baltic Pipe, adăugând:

"În unele locuri, lucrările de construcție au durat mai mult decât era prevăzut. Din motive ușor de înțeles, acest lucru a pus la încercare răbdarea proprietarilor de terenuri și a vecinilor proiectului. Am încercat să le arătăm cea mai mare considerație și am lucrat din greu pentru a finaliza proiectul. În același timp, siguranța are cea mai mare prioritate pentru noi, la Energinet, așa că ne-am concentrat, de asemenea, pe graba de a termina lucrurile fără a compromite siguranța."

Pregătirile pentru Baltic Pipe sunt în curs de desfășurare de mai mulți ani. În 2015, Energinet și colegul său polonez, compania de transport de gaze GAZ-SYSTEM, au primit finanțare din partea UE pentru a începe studiile preliminare pentru o conexiune danezo-poloneză. Conexiunea a fost denumită Baltic Pipe și a fost inclusă pe lista de proiecte PCI (proiecte de interes comun) a UE.

În 2018, Energinet și GAZ-SYSTEM au luat decizia finală de investiție, iar lucrările efective de construcție au început în 2019.