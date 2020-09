Confruntare EXPLOZIVĂ, în direct la TV, între Nicușor Dan și Dana Budeanu: În epoca Kovesi era NENOROCIRE/ VIDEO

Dana Budeanu a publicat o înregistrare în cadrul căreia Nicușor Dan, candidatul PNL-USR-PLUS la Primăria Capitalei, pare a face trafic de influență pe lângă Primăria Sectorului 4, în favoarea unui controversat om de afaceri. Invitată în emisiunea lui Victor Ciutacu, Dana Budeanu a avut o confruntare directă cu Nicușor Dan.

Citește și: Dana Budeanu face publică o înregistrare EXPLOZIVĂ cu Nicușor Dan/ AUDIO

"Această înregistrare este dintr-un şir de înregistrări dintre cei doi. Nicuşor Dan face trafic de influenţă, în favoarea acestui domn. A venit un nene într-o zi şi şi-a luat o parcelă în parc, după care domnul Mitrache a construit fără autorizaţie în parc, într-un copac. A construit o casă, este acolo. El spune că este restaurant, purul Nicuşor Dan a intervenit conform declaraţiei din seara aceasta şi recunoaşte inregistrarea" , susţine Dana Budeanu.

"El( Nicuşor Dan n.r) a intervenit în calitate de mediator, declară dânsul" , susţine Dana Budeanu.

Nicuşor Dan a răspuns acuzaţiilor Danei Budeanu, în direct, la România TV. Candidatul la Primăria Capitalei susţine că este datoria sa să ajute bucureştenii.

"Înregistrarea vine după ce eu am demascat o infracţiune făcută de Gabriala Firea. Eu sunt în înregistrare, să vă explic ce rol am eu. Situaţia este următoarea, un domn avea o proprietate pe care primarul sectorului 4 a demolat-o abuziv. Acest cetăţean a venit la mine, avocatul domniei sale m-a văzut în tribunal şi mi-a spus că are un abuz. Eu ca parlamentar sunt obligat de lege să mă ocup de rezolvarea problemelor bucureştenilor. Eu l-am luat de mână şi ne-am dus la Avocatul Poporului, nu l-a băgat în seamă şi am mers în instanţă. Am considerat că împotriva acestui cetăţean se construieşte un abuz. Instanţa a confirmat că autoritatea locală urma să încalce legea" , susţine Nicuşor Dan.

"Este clar că Nicuşor Dan a intervenit că nu este vorba doar de un apel, ci de cinci. Ne-a cerut să nu mergem până la capăt cu această demolare. Au fost cinci apeluri iniţiate de Nicuşor Dan, suna direct la mine. Eu nu am crezut că Nicuşor Dan poate să intervină pentru cineva care a distrus parcul, domnul Nicuşor Dan i-a luat apărarea. A apărut mereu pădurile şi parcurile şi acum ne impune să nu demolăm" , a declarat Cristi Zărescu.

"Domnu Nicuşor Dan minte, a încercat să opreacă demolarea înainte de sentinţă. A făcut aceste intervenţii cu mult timp înainte. Prima instanţă a fost câştigată de noi, nu m-am simţit ameninţat, dar au fost cinci apeluri în care ne ruga să ne oprim. Domnul Mitrache are grave probleme cu legea, este acuzat în mai multe dosare" , a continuat Cristi Zărescu.

"Doresc ca Nicuşor Dan să ne spună în direct că ceea ce a făcut nu este trafic de influenţă. Este o decizia a CCR-ului, nu aveţi voie să intervenţi lângă nicio autoritate. În epoca Kovesi era nenorocire, să asculte dânsă. Ceea ce aţi făcut este trafic de influenţă, punct. Eu sunt om foarte corect, foarte deschis, dar această puritate. Eu nu fac parte din niciun partid, faptul că susţin pe Firea nu înseamnă nimic. Aşa funcţionaţi, suntem cu voi sau suntem împotriva voastră. Vreau să fim corecţi, ceea ce aţi făcut este trafic de influenţă. Se aude, ce să negi din asta" , susţine Dana Budeanu.

"Este trafic de influenţă, nu este nevoie de o analiză. Nu este legal ce a făcut, este penal. Nu o spun eu, o spune Kovesi. Vorbim despre infracţiune" , a precizat Budeanu.

Nicuşor Dan, candidatul PNL, USR şi PLUS la Primăria Capitalei, apare într-o înregistrare în care se aude cum își folosește influența pentru a ajuta niște oameni de afaceri să nu fie sancționați de către Primăria Sectorului 4.

Dana Budeanu a făcut publică o înregistrare care ar putea dăuna grav candidaturii lui Nicușor Dan. Aceasta arată cum candidatul dreptei pentru funcţia de primar al Capitalei intervine pentru a împiedica luarea unor măsuri legale împotriva omului de afaceri Mihai Mitrache în relația cu Primăria Sectorului 4.

Mihai Mitrache avea o construcţie în Parcul Orășelul Copiilor, de 80 mp pe un spaţiu închiriat de la Primăria Sectorului 4. Ulterior, a construit aici un restaurant pe 250 mp, inclusiv spaţiu verde, în mod ilegal. Taxele şi impozitele neplătite de Mihai Mitrache către Primărie au ajuns la un cuantum de 400 de mii de lei, moment în care omul de afaceri a primit mai multe somaţii pentru a intra în legalitate, pe care le-a ignorat, primăria decizând să recurgă la demolarea construcţiei. Acesta este momentul în care Nicuşor Dan sună funcţionarii de la Sectorul 4 şi intervine în favoarea omului de afaceri, arătând că Mitrache este dispus "să-şi retragă plângerile penale şi postările" împotriva primăriei. Angajatul primăriei îi spune lui Nicuşor Dan în repetate rânduri că "dacă nu aţi fi garantat dvs. pentru el, nu mai aveam de ce să stăm de vorbă". Mai mult decât atât, când funcţionarul îi spune că Mihai Mitrache se laudă că "vin cu fratele meu Nicuşor Dan!", "vă pune Nicuşor Dan cu botul pe labe", râde şi n-l contrazice.