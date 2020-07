Confruntări militare violente între Armenia și Azerbaidjan. Azerii acuză o ofensivă armeană susținută de artilerie

Azerbaidjan şi Armenia s-au acuzat reciproc duminică de declanşarea unui atac militar la frontiera dintre cele două ţări, soldat cu doi morţi şi cinci răniţi în rândul forţelor azere, potrivit Ministerului Apărării de la Baku, transmite AFP preluat de agerpres.

BREAKING - Incident reported on #Armenia #Azerbaijan border with artillery fire. AM MoD mentions no AM losses(1), AZ MoD mentions AZ 2 KIA 5 wounded, states AM also has losses (2). STAY TUNED.



1.https://t.co/8plRaYBn7K

2. https://t.co/6ysKDfafGi pic.twitter.com/wrhMxIRcEs