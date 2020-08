Congresul PSD: Radu Moldovan a indicat 'prioritatea zero' a noii conduceri

Liderul PSD Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a declarat sâmbătă, la Congresul extraordinar al partidului, că „prioritatea zero” a viitoarei echipe este să facă ce n-a făcut Klaus Iohannis: să propună un proiect de țară.

„M-as fi asteptat ca Klaus Iohannis sa cheme toate partidele si sa cheme romanii intr-un proiect de tara. Dle Ciolacu, dle Stanescu, dle Dîncu, dna Firea, obligația zero a PSD este ca in urmatoarea perioada, intr-un termen cat mai scurt, sa venim in fata romanilor cu un proiect de tara. Functionam azi pe structura statului comunist, amplificata de dreapta”, a declarat Radu Moldovan.

Liderul județean i-a cerut lui Marcel Ciolacu să propună Congresului adoptarea unei Rezoluții privind apărarea capitalului românesc. „Așa cum fac Franța, Germania, SUA si oricare alta tara”, a indicat șeful PSD Bistrița-Năsăud.