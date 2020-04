Consilierii judeţeni din Caraș-Severin au aprobat achiziţionarea, din excedentul bugetar, a unui aparat complex Real Time PCR

Consilierii judeţeni din Caraş-Severin au aprobat, joi, în şedinţă extraordinară, contul de execuţie bugetară, din excedent fiind alocaţi banii necesari pentru achiziţionarea unui aparat complex Real Time PCR care va ajunge la Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş.

"În primul rând, a fost aprobat contul de execuţie al bugetului judeţului, la sfârşitul primului trimestru. Este o uzanţă ca la 31 martie să se aprobe contul de execuţie al judeţului centralizat al instituţiilor publice ce se află în subordinea CJ. De asemenea, am preluat din excedentul bugetului o sumă importantă de bani, pentru achiziţia unui aparat Real Time PCR, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa. Este vorba de un aparat complex, în valoare de 1,1 milioane lei, având în vedere că unitatea spitalicească reşiţeană a solicitat acest lucru. Noi am aprobat în şedinţele trecute suma de 285.000 lei pentru achiziţia unui aparat PCR. Între timp, însă, spitalul din Reşiţa a primit un aparat de acest tip, achiziţionat de Primăria Reşiţa. Aparatul pentru care noi am început demersurile de achiziţie a fost dat spitalului din Caransebeş. Iniţial, noi am alocat 800.000 de lei pentru reţeaua de oxigen, care a fost finalizată la mijlocul acestei săptămâni, dar şi pentru achiziţionarea unui aparat PCR", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu, potrivit agerpres.ro.

În baza solicitării făcute de Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, în şedinţele trecute, a fost aprobată suma de 285.000 lei pentru achiziţia unui aparat RT- PCR dar, între timp, spitalul din Reşiţa a primit un aparat de acest tip de la Primăria Reşiţa. S-a luat decizia ca aparatul, pentru care au fost iniţiate demersurile de achiziţie, să fie dat Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş.

Noul aparat, pentru care s-au aprobat acum banii, face 96 de teste la trei ore. O parte din componentele acestui aparat au ajuns deja la Reşiţa, iar restul vor ajunge până la mijlocul lunii viitoare, adică aparatul propriu-zis.

"Au ajuns pipetele şi vârfurile sterile, iar extractorul o să ajungă la sfârşitul lunii. Comanda a fost făcută în 16 aprilie şi presupune, spre deosebire de celelalte aparate, un spaţiu separat. În fapt, toate aceste componente trebuie dispuse în încăperi separate. Este nevoie de trei încăperi pentru a dispune această linie completă. Se lucrează la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa pentru a amenaja un spaţiu adecvat pentru acest sistem, când sosesc ultimele componente să fie gata de lucru", a afirmat Silviu Hurduzeu.

În aceeaşi şedinţă de joi, a fost aprobată şi achiziţia a două echipamente, un sistem tunel dezinfectant cu pulverizator şi un nebulizator/generator electric cu ceaţă ULV, o solicitare făcută de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Semenic" al judeţului Caraş-Severin.