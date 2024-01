Consilierii locali au aprobat suplimentarea de la bugetul local cu încă cinci milioane de lei cu TVA pentru cofinanţarea lucrărilor la stadionul Gheorghe Hagi

Consilierii locali din Constanţa au aprobat, în şedinţa de joi, suplimentarea de la bugetul local cu încă cinci milioane de lei cu TVA pentru cofinanţarea lucrărilor la stadionul “Gheorghe Hagi”, potrivit news.ro.

Primarul Constanţei, Vergil Chiţac, a convocat, joi după-amiază, o şedinţă extraordinară a Consiliului Local pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ”Proiect tehnic, execuţie lucrări şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii «Construire stadion Gheorghe Hagi», strada Primăverii nr. 2-11, municipiul Constanţa”.

Înainte de a se trece la vot, Vergil Chiţac a făcut o scurtă istorie a ceea ce s-a întâmplat după ce Compania Naţională de Investiţii a organizat o licitaţie pentru acest obiectiv.

“CNI, în decursul anului trecut, a organizat o licitaţie de proiectare şi execuţie, după ce a fost aprobată hotărârea de Guvern. La această licitaţie s-au prezentat două consorţii, deci am avut doi ofertanţi. A fost declarat un câştigător. Câştigătorul a făcut o ofertă la momentul acela cu 14,52% mai mult decât preţul ce a rezultat din studiul de fezabilitate. Nu se putea semna contractul şi nu putea fi acordat contractul decât dacă diferenţa aceasta, care însemna 48 de milioane, o suportam noi din bugetul oraşului Constanţa. Vă aduceţi aminte că am convocat o şedinţă de îndată şi toţi consilierii au fost de acord ca diferenţa asta să o suportăm noi. Am emis o hotărâre de Consiliu Local, hotărârea de Consiliu Local a mers la CNI, în baza ei s-a putut anunţa câştigătorul. Al doilea ofertant a mers la CNSC, a contestat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, a câştigat, iar primul, cel care a fost declarat câştigător, a mers în instanţă”, a declarat primarul Constanţei.

El a continuat explicând că, în instanţă, ”lucrurile au trenat”.

”Compania Naţională de Investiţii s-a constituit parte în favoarea celui care a fost anunţat câştigător. Instanţa nu a dat dreptate CNSC-ului şi s-a revenit la situaţia iniţială, respectiv firma anunţată câştigătoare prima dată este în momentul de faţă posesoarea acestui contract. În momentul în care trebuia semnat contractul, intrasem pe finalul anului şi eram sub incidenţa unor ordonanţe de urgenţă prin care statul român era nevoit să reducă cheltuielile, pentru a ne încadra în deficitul bugetar pe care l-am comunicat Uniunii Europene”, a precizat Vergil Chiţac.

El a explicat şi de ce trebuie mărită contribuţia municipalităţii la acest proiect.

“Am spus atunci că acest contract va fi semnat la începutul anului 2024. Suntem în situaţia aceasta în sensul în care CNI ne-a mai trimis o documentaţie prin care spune că trebuie să suplimentăm contribuţia noastră cu încă 5 milioane de lei, 5,121 milioane cu TVA, însemnând diferite taxe la ISC, la Ordinul Arhitecţilor. Dacă vom aproba, vom trimite din nou hotărârea noastră de Consiliu Local la CNI, cu această hotărâre de Consiliu Local CNI va trebui să meargă în Guvern cu memorandum şi de-abia după ce memorandumul va fi aprobat de Guvern se va semna contractul. E limpede că intenţia CNI-ului asta este, pentru că nu ne-ar fi trimis altfel actele. Trebuie să ştie toată lumea că în perioada următoare, dacă aprobăm, în Guvernul României, iniţiator fiind Ministerul Dezvoltării, prin CNI vom avea un memorandum prin care se va aproba semnarea acestui contract de proiectare şi execuţie şi vor demara proiectarea şi ulterior execuţia lucrărilor la stadionul «Gheorghe Hagi»”, a mai declarat primarul Constanţei.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat.