Consilierul lui Iohannis face praf guvernarea PSD-ALDE: 'Paradoxul este că toate acestea se întâmplă în plină creştere economică'

Consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu face o analiză a situaţiei economice a României, susţinând că aceasta indică o guvernare lipsită de responsabilitate, care pare să ofere doar iluzia sustenabilităţii.

"Ratele înalte de creştere economică sunt însoţite de acutizarea deficitelor - bugetar, comercial şi de cont curent. Această spirală a deficitelor se va dovedi împovărătoare pentru România în anii următori. (...) La spirala deficitelor trebuie să adăugăm şi inflaţia - aflată recent în plină ascensiune -, dar şi deprecierea monedei naţionale din ultimele luni. Aceste evoluţii muşcă agresiv din puterea de cumpărare a românilor. Rezultă astfel tabloul unei guvernări marcate de dezechilibre şi volatilitate. Paradoxul este că toate acestea se întâmplă în plină creştere economică. De aici şi indiciul unei guvernări lipsite de responsabilitate, care pare să ofere doar iluzia sustenabilităţii, în timp ce împovărează, pe zi ce trece, situaţia economică a României", a scris Marinescu, luni, pe blogul său.El a menţionat că, deşi datele arată că economia este în creştere, deficitele cresc continuu.

Ucigașul polițistului din Timiș, operat de URGENȚĂ după capturare. Ce spun medicii



"Suntem singura ţară din Uniunea Europeană al cărei deficit bugetar începe cu cifra 3, în ciuda asigurărilor guvernanţilor că totul este sub control, că nu deficitele sunt problema României, că şi alţii au deficite mari etc. Iată, însă, că cifrele spun cu totul altceva. Deşi economia creşte, deficitele se adâncesc continuu. Execuţia bugetară pe primele 4 luni arată că deficitul bugetar aproape s-a dublat faţă de nivelul aferent perioadei similare din 2018, de la 6 miliarde lei la circa 11,4 miliarde lei. (...) Pe primele 4 luni din 2019, veniturile fiscale au crescut cu doar 6,7% faţă de anul trecut, deşi bugetul prevede o ţintă de creştere a veniturilor fiscale de peste 16%", a afirmat consilierul prezidenţial.



Marinescu a arătat că perpetuarea acestui trend de execuţie bugetară comportă riscuri semnificative, indicând faptul că deficitul bugetar ar putea ajunge la 1,8 - 2% din PIB la sfârşitul primului semestru.



"Această evoluţie ar constitui un serios semnal de alarmă pentru pieţele financiare, din perspectiva încrederii în capacitatea Guvernului de a ţine deficitul bugetar sub control. România este singura ţară din Europa Centrala şi de Est ale cărei deficite comerciale se adâncesc. Or aceasta înseamnă că pierdem în continuare oportunităţi importante pentru producţia naţională. Evoluţiile din ultimii ani indică şi agravarea continuă a deficitului de cont curent", a mai spus el.