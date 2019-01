Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama de către GLQ Holdings şi DHI Investment

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care GLQ Holdings şi DHI Investment preiau Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret, prin intermediul companiei Glocal Invest, potrivit unui comunicat al instituţiei, potrivit agerpres.ro.

DHI Investment BV şi Glocal Invest BV, ambele din Olanda, sunt deţinute de Dogan Şirketler Grubu Holding AŞ, Turcia.

În România, cât şi pe plan internaţional, Dogan Şirketler Grubu Holding AŞ este activ în domenii precum mass-media, industria energetică, industria auto, marketing imobiliar, turism, servicii financiare etc.

GLQ Holdings (UK) Ltd., companie membră a The Goldman Sachs Group Inc., oferă servicii financiar-bancare la scară mondială.

Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret AŞ din Turcia activează în sectorul imobiliar şi, în acelaşi timp, deţine şi operează una dintre cele mai importante platforme comerciale online în domeniu.

Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu pune problema unei afectări semnificative a concurenţei, în special prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante pe pieţele relevante sau pe segmente ale acestora.

Decizia Consiliului Concurenţei va fi publicată pe site-ul instituţiei după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.